Lokale wyborcze w Warcie. Gdzie głosować podczas wyborów samorządowych 2024?

Wybory samorządowe odbywają się w głosowaniu tajnym, są ponad to powszechne i bezpośrednie. Głosowanie odbywa się zawsze w dzień wolny od pracy i trwa od rana do późnego wieczora, od godz. 7.00 do 21.00, tak aby każdy miał szansę na oddanie głosu.

Dom Ludowy w Małkowie

OSP w Proboszczowicach

Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy

Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie

Szkoła Podstawowa w Cielcach

Szkoła Podstawowa w Jakubicach

Szkoła Podstawowa w Jeziorsku

Szkoła Podstawowa w Raczkowie

Szkoła Podstawowa w Ustkowie

Szkoła Podstawowa we Włyniu

Jak można głosować w domach studenckich, domach pomocy społecznej, szpitalach i zakładach karnych?

Osoby, które w dniu wyborów będą przebywać w szpitalu, domu pomocy społecznej czy zakładzie karnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych w tych jednostkach, ponieważ zostaną dopisani do spisów wyborców. Dyrektor jednostki ma obowiązek powiadomić osoby, które przebywają w danej jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Bardzo podobnie wygląda kwestia głosowania osób przebywających w domach studenckich oraz zespołach domów studenckich. Jeśli utworzone są w nich obwody głosowania, to wyborcy zostaną dopisani do określonych spisów. We wszystkich tych sytuacjach wyborcy zostaną jednocześnie skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.