II Zjazd Rodu Pertkiewiczów w Sieradzu. Termin zgłoszeń dla członków wielkiej rodziny został przedłużony do końca września ZDJĘCIA

II Zjazd Rodu Pertkiewiczów - Najstarszej i Największej Rodziny Sieradzkiej odbędzie się w sobotę 7 października 2023 roku. - Pragniemy zaprosić serdecznie wszystkich noszących to nazwisko z całej Polski i innych krajów. Będzie nam miło spotkać się i wzajemnie cieszyć z bycia razem w tak wielkim rodzinnym gronie – zachęcają organizatorzy.

Jak zapowiadają, z myślą o zjeździe zostało wykonane Drzewo Genealogiczne Rodu Pertkiewiczów, oparte o dokumenty z archiwów państwowych, parafialnych i diecezjalnych. A udokumentowany początek rodu to rok 1580, czyli 13 pokoleń wstecz.

Zjazd – jak podkreślają organizatorzy – jest możliwy dzięki pracy Przemysława Pertkiewicza, który od wielu lat dokumentuje historię rodu. – Wiadomo, że wywodzi się z Tatarów, a pierwsza pisemna wzmianka z nim związana pochodzi z 1580 roku – przypominają wyliczając, że Pertkiewiczów spotkać można przynajmniej w kilku miejscowościach województwa łódzkiego (Sieradz, Zduńska Wola, Konstantynów Łódzki, Łask, Burzenin czy Konopnica), a w Polsce kolejnym znanym ich siedliskiem jest Tarnów.

Poprzedni zjazd rodu Pertkiewiczów odbył się w 2018 roku. Chętni do udziału w tegorocznym zlocie mogą zgłaszać się do Przemysława Pertkiewicza (nr tel. 532 138-347). Czas na zgłoszenie chętni mają do końca września.