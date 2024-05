Prasówka Sieradz 17.05.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Sieradzu nie minęło Cię nic ważnego

Historyczne wydarzenie w Bazylice Mniejszej w Sieradzu. W czwartek pielgrzymuje do tutejszej prastarej świątyni, która jest także Sanktuarium św. Józefa Diecezji Włocławskiej, kilkuset księży i zakonników oraz zakonnice. To diecezjalna pielgrzymka. Kustoszem i jednocześnie proboszczem jest tu ks. infułat Marian Bronikowski.

Konsultacje, drobne zabiegi, ale też poważne operacje - tym na co dzień zajmują się chirurdzy. Z pomocy chirurgów równie często co dorośli, korzystają też dzieci. Warto znaleźć takiego specjalistę, którego będziemy darzyć zaufaniem, w końcu to od ich umiejętności często zależy nasze zdrowie, a nawet życie. Zobacz listę najlepiej ocenianych chirurgów w województwie łódzkim w serwisie Znanylekarz.pl.

To prawda! Legia Warszawa legła w Sieradzu, nic to, że rezerwowa, Legia, to zawsze Legia, a pokonać zespół ze stolicy to wielka sprawa. W środę dokonała tego Warta Sieradz w meczu o trzecioligowe punkty bijąc przeciwnika 1:0 (1:0). Złotego gola strzelił w 12 minucie Jakub Piela, wykorzystując błąd defensywy gości, a potem w sytuacji sam na sam strzelił do siatki.