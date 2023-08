Dawid Zawiasa, kościelny z charłupskiego sanktuarium zdobył Schrankogel w Alpach! ZDJĘCIA

[cyt- ]Wędrówkę rozpoczęliśmy od przejścia aklimatyzacyjnego z Obergurgl do Ramolhaus 3006 metrów nad poziomem morza - opowiada Dawid Zawiasa. - Potem była Przełęcz Ramoljoch 3189m.n.p.m. do miejscowości Vent. Kolejny dzień to przejazd do Griesu i dojście do schroniska Amberger Hütte 2135 metrów nad poziomem morza i tam mieliśmy nocleg. Następnego dnia wyszliśmy o 5.15 w kierunku najwyższego celu naszej wyprawy. Pogoda zmieniała sie jak w kalejdoskopie i do końca nie byliśmy pewni czy uda się zdobyć szczyt. Jednak nasze obawy nie potwierdziły się. Schrankogel 3497 metrów nad poziomem morza zdobyty! Kolejne dni, to krótkie pobyty w Vaduz stolicy Lichtensteinu, w kurortach Davos i Sankt Moritz w Szwajcarii, nad jeziorem Como we Włoszech. Ostatni dzień to już Colodri nad jeziorem Garda[/cyt]