Była siatkarka pracuje jako stewardessa w Emiratach ZDJĘCIA

Przyzna pani, że to dość egzotyczny kierunek, przynajmniej dla Polki.

Proszę opowiedzieć o samej pracy, ciekawostkach z nią związanych, zakazach, bo zapewne takowe są. Zapewne są też rygory związane z ubiorem.

- Praca jest bardzo interesująca, ale też wymagająca. Nie polega tylko na podawaniu kawy, tak jak się niektórym wydaje. Naszym zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie, dlatego też zanim zostanie się stewardessą, trzeba przejść sześciotygodniowe szkolenie i coroczne szkolenia ze znajomości wszystkich procedur, wyposażenia samolotu czy udzielania pierwszej pomocy. Wyzwanie stawią również godziny pracy, ponieważ wiele lotów odbywa się wcześnie rano, dlatego aby się właściwie przygotować czasami trzeba wstać o trzeciej nad ranem. Do tego wysokie tempretury związane ze specyficznym klimatem Emiratów i serwis na pokładzie, stanowią tak naprawdę ciężką pracę ficzyczną. Jednak wszystko to rekompensowane jest pracą w międzynarodowej atmosferze, bo codziennie latam z różnymi ludżmi i nie mówię tutaj tylko o pasażerach, ale też o członkach załogi. Godziny pracy mimo że długie, są jednocześnie bardzo elastyczne, co daje możliwość wielu dni wolnych w ciągu miesiąca. Co do ubioru, nie jest on oczywiście tak swobodny jak w niektórych azjatyckich liniach lotniczych, ale teź nie tak rygorystyczny jak na przykład w liniach lotniczych Arabii Saudyjskiej - nie musimy nosić żadnych nakryć głowy, a sukienka czy spódnica musi być na wysokości kolana. Dodam, że poza mną są w firmie cztery Polski i czterech Polaków.