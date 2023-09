Boiska sportowe we Włyniu uroczyście otwarte! Kosztowały 773 tysiące złotych ZDJĘCIA

- Jest więc boisko trawiaste do piłki nożne, ale także wielofunkcyjne, to kosza, siatkówki, czy tenisa ze sztuczną nawierzchnią - mówi burmistrz Warty Krystian Krogulecki. - Obiekt jest nowoczesny i powinien dobrze służyć dzieciom i młodzieży. Dodam, że całość kosztowała około 773 tysiące złotych, czego około 387 tysięcy to rządowe dofinansowanie z programu Sportowa Polska. Chcę dodać, że już 30 września czeka nas kolejne wielkie otwarcie - tym razem pięknej i funkcjonalnej hali sportowej, jakiej pozazdrościć może nam cały region. To nie wszystko, hala sportowa powstanie także przy Szkole Podstawowej w Cielcach. Mamy już za sobą spotkanie z architektem, który opracowuje jej projekt.