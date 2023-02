Żołnierz sieradzkiej brygady będzie się bił o mistrzostwo Polski w MMA ZDJĘCIA

Do finałowej walki o mistrzostwo Wojska Polskiego w kategorii wagowej do 60 kg, która odbędzie 31 marca w ramach programu „walkę mamy we krwi”, zakwalifikował się st. kpr. Rafał Dawid.

Z kolei w Warszawie rozegrano 13. Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja. Brygadę reprezentowała kobieca drużyna oraz czterech żołnierzy wchodzących w skład zespołu Dowództwa Garnizonu Warszawa. Sieradzkie panie zajęły miejsce.

Przypominamy, że siatkarska brygady wywalczyła niedawno mistrzostwo i jednocześnie puchar dowódcy Garnizonu Warszawa. Na miejscu drugim uplasowała się drużyna 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego, a trzecim Dowództwa Garnizonu Warszawa. W zawodach udział wzięło około 130 żołnierzy z jednostek wchodzących w skład Garnizonu Warszawa.

Warto dodać, że żołnierze z sieradzkiej jednostki, której dowódcą jest płk. Wojciech Daniłowski, regularnie osiągają sukcesy w różnego rodzaju zawodach sportowych.