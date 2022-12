Złodziejaszek kradł, kradł, ale w końcu wpadł!. Grozi mu nawet 12 lat więzienia!

- 22 grudnia złoczewscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży alkoholu i papierosów w jednym ze sklepów spożywczych w gminie Brzeźnio - mówi asp. sztab Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. - Skierowani na miejsce mundurowi zobaczyli wychodzącego ze sklepu mężczyznę, który był im już znany z wcześniejszych kradzieży na szkodę właścicielki sklepu. Był to 61- letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego. Znaleziono przy nim skradziony alkohol i papierosy. Złodziej został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Kolejne ustalenia złoczewskich śledczych wskazały, że mężczyzna ma na swoim koncie więcej przewinień. Jak się jednak okazało od sierpnia 2022 roku 61-latek wielokrotnie wchodził do tego sklepu i lekceważąc personel, podchodził do regałów, skąd brał alkohol i papierosy. Nie płacąc za towar, wychodził ze sklepu. Kradzieże te zarejestrowały kamery monitoringu. Łączną wartość strat pokrzywdzona oszacowała na około 1500 złotych. Dalsze czynności prowadzone przez policjantów pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sieradzu pozwoliły na postawienie 61-latkowi 80 zarzutów kradzieży zuchwałej. W czasie przesłuchania podejrzany przyznał się do zarzucanych czynów. Sąd przychylając się do wniosku prokuratury zastosował wobec 61-latka 2-miesieczny tymczasowy areszt. Za kradzież zuchwałą grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na to, że podejrzany działał w warunkach recydywy za dokonane przestępstwa grozi mu nawet do 12 lat więzienia.