Zjazd Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w Starostwie Powiatowym ZDJĘCIA

- Kończąca się kadencja to kadencja nietypowa, wyjątkowa i bogata w wydarzenia niezwykle istotne dla środowiska pielęgniarek i położnych - mówi Anna Augustyniak, sterniczka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej. - Siódma kadencja rozpoczęła się jesienią 2015 roku. Wtedy to po wieloletnich staraniach i dyskusjach, a także fali ogólnopolskich protestów udało się uzyskać stopniowy wzrost wynagrodzenia. Niestety nie wszystkie pielęgniarki zostały objęte podwyżkami, są to miedzy innymi pielęgniarki zatrudnione w Domach Pomocy Społecznej czy stacjach sanitarno – epidemiologicznych. Samorząd zawodowy od lat czyni jednak starania o zmianę statusu pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej by mogły być objęte podwyżkami z NFZ. Kluczowe dla naszego środowiska zawodowego było także określenie nowych norm zatrudnienia dla większości oddziałów szpitalnych. Nadal oczekujemy na wprowadzenie norm zatrudnienia w pozostałych obszarach takich jak choćby psychiatria, rehabilitacja, leczenie uzdrowiskowe, stacjonarne świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, opieka paliatywna i hospicyjna.