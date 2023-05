Zabawa u sieradzkich przedszkolaków pół wieku temu. NIEPUBLIKOWANE ZDJĘCIA

Autorem fotografii jest nieżyjący już Janusz Kałuziak. Zdjęcia udostępnił nam mieszkający w Sieradzu brat Andrzej, który tak opowiada o swojej rodzinie.

- Dziadek mój Walenty Bednarek piwowarem i pracował w browarze Danielewicza. Browar spółki Piotr Danielewicz i Syn zatrudniał, na początku XX wieku od 25 do 35 pracowników. Dyrektorem zarządzającym i jednocześnie kierownikiem był Kazimierz Waszkiewicz. Danielewiczowie przejęli browar, w roku 1908, od braci Trąbczyńskich, którzy zatrudniali około 30 ludzi. W guberni kaliskiej, byli wówczas drugim co do wielkości browarem. Danielewiczowie drugie miejsce utrzymywali ustępując jedynie browarowi Kazimierza Weigta z Kalisza. Za to około roku 1930 browar parowy, należący wówczas do Stanisława Danielewicza zajmował czołowe miejsce wśród zakładów przemysłu gorzelnianego. Kapitał zakładowy wynosił około 100 tys. zł. W browarze pracowało około 20 robotników. Największa była Państwowa Wytwórnia Wódek zarządzana wówczas przez Kazimierza Kościeja i zatrudniała, co najmniej, 80 pracowników. - Dziadka żoną była Marianna - kontynuuje Andrzej Kałuziak. - Jej dom rodzinny stał prawie na wprost dzisiejszych Trzech Krzyży. Jednym z ich dzieci był Stanisław, który z kolei ożenił się z Marią, z domu Bednarek. Jej rodzina pochodziła z Chojnego, Ślub wzięli, bodajże w roku 1924. Mama wspominała, że początkowo, każdej niedzieli, chodzili pieszo do Chojnego, aby odwiedzić jej rodziców. Zamieszkali za to w domu przy Krakowskim Przedmieściu 11. Ojciec miał niewielki zakład szewski. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze do dziś zostało część wyposażenia jego zakładu, jak choćby kopyto służące do formowania butów, maszyna, czy młotki szewskie.