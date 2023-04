Z archiwum sieradzanina Władysława Sieczkowskiego NIEPUBLIKOWANE ZDJĘCIA

Niewykluczone, że była to uroczystość z okazji 22 lipca Polski do roku 1989 Narodowego Święta Odrodzenia Polski. Za czasów PRL świętowano wtedy w rocznicę ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (1944).

Zdjęcia pochodzą z archiwum Władysława Sieczkowskiego, legendy sieradzkiego sportu. W przeszłości był to znakomity zawodnik, a potem trener lekkoatletyki w sieradzkich klubach Starcie i Żeglinie. To on wychował choćby Jolantę Matusiak, pierwszą mistrzynię Polski w biegu przez płotki i sprinterów Michała i Mariana Wojnarowskich. Szkolił także piłkarzy. Juniorzy Warty Sieradz pod jego batutą siali postrach w regionie.

Przeszedł pan Władysław do historii sieradzkiego i polskiego sportu jako wielki pasjonat, dziś praktycznie zapomnianej gry, jaką było ringo. To on wspólnie z synami Maciejem i Michałem organizował turnieje, rozgrywki ligowe. Sieczkowscy zdobywali medale mistrzostw Polski i Europy Michał trafił nawet do reprezentacji Polski w tej dyscyplinie sportu.