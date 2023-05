Wystawa Agaty i Cezarego Zbrojewskich w sieradzkim BW - córki i ojca ZDJĘCIA

Wystawa czynna jest do końca maja, a my gorąco zachęcamy aby ją odwiedzić. Zdjęcia z otwarcia wystawy udostępnił Artur Musiał. Dziękujemy.

Agata Zbrojewska to z kolei graficzka, artystka, założycielka marki Harmony Collages. Pierwsze kroki na artystycznej ścieżce stawiała w Młodzieżowym Domu Kultury w Sieradzu, biorąc udział w międzynarodowych konkursach graficznych oraz rysunkowych. W 2019 r. ukończyła studia licencjackie na kierunku wzornictwo na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Następnie, studia magisterskie na kierunku grafika cyfrowa w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. W 2018 roku swoje zainteresowania skupiła wokół sztuki kolażu, powołując do życia markę Harmony Collages. Dziś zajmuje się tworzeniem unikalnych grafik i plakatów w postaci kolaży analogowych i cyfrowych. Źródeł swoich inspiracji upatruje m.in. w mitologii i kulturze antycznej. Jej twórczość przeniknięta jest nawiązaniami do natury, flory i fauny. Prace artystki zostały docenione m.in. na międzynarodowej wystawie Cow International Design Festival Illustration 2020 na Ukrainie.