Wyjątkowa tablica rejestracyjna od powiatu sieradzkiego odebrana. Została wylicytowana na aukcji na rzecz WOŚP ZDJĘCIA

Jak podkreśla starosta sieradzki Mariusz Bądzior udział powiatu w WOŚP to nie obowiązek a wręcz powinność. - Udział w Orkiestrze to wspomaganie nas samych. Grając pomagamy samym sobie, bo nie wiemy przecież, co może nas spotkać w przyszłości. Sprzęt wszelkiego rodzaju kupowany dzięki tej akcji widzimy w każdym szpitalu. Orkiestra robi naprawdę bardzo dobrą robotę

Dla Katarzyny Jackowskiej, mieszkanki gminy Wróblew, była to kolejna zwycięska aukcja na rzecz WOŚP. Przed rokiem wylicytowała rejs po zalewie Jeziorsko z sieradzkim starostą. - Nie ma chyba kwoty, która może nam zrekompensować zdrowie i życie. Wiemy o tym coś osobiście w naszym domu, ponieważ mój mąż od czterech lat oddycha przy pomocy respiratora zakupionego przez Orkiestrę. By mieć porównanie wystarczy powiedzieć, że tablicę wylicytowaliśmy za 1,7 tys. zł, a respirator kosztuje około 37 tysięcy złotych, więc to jest kropla w morzu potrzeb. Dlatego warto pomagać, wspierać Orkiestrę każdą kwotą. Jeżeli ktoś może podarować tysiąc złotych to super, a jeśli złotówkę, bo na tyle go stać, to też świetnie.

Nowa tablica trafi na auto, które będzie przystosowane dla niepełnosprawnego męża pani Katarzyny. Ta jest oznakowana symbolem powiatu sieradzkiego ESI i numerem 90000. - Jest wyprzedzająca, bo w powiecie jeździmy jeszcze na ósemkach – podkreśla z uśmiechem starosta.

Powiat sieradzki wspomaga Orkiestrę niebanalnymi aukcjami. Wcześniej prócz rejsu po Jeziorsku była kawa na dachu starostwa, teraz wyjątkowa tablica rejestracyjna. Są już plany na kolejny WOŚP? - Nigdy nie chcieliśmy, by wdarła się powtarzalność, może więc lot balonem? - odpowiada starosta zastrzegając. - Powoli już o tym myślimy, ale jaki pomysł uda się zrealizować, to się dopiero okaże.