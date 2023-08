Wycieczki rowerowe do 68 km od Sieradza. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 19 - 20 sierpnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Sieradza? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 68 km od Sieradza. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Sieradza przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Sieradza We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 68 km od Sieradza, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Świnia Góra nowy szlak Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,95 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 173 m

Suma podjazdów: 1 441 m

Suma zjazdów: 1 455 m Trasę dla rowerzystów z Sieradza poleca Jedrula77 Skarżysko - Kilińskiego - Rezerwat Dalejów - Świnia Góra - Kopcie - Suchedniów - Skarżysko ..................................................................................................................................................................................................................................................................

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Mikroregion Chazy i Stawy Milickie Stopień trudności: 1.0

Dystans: 71,03 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 225 m

Suma zjazdów: 144 m Rowerzystom z Sieradza trasę poleca Plantmar

Mikroregion Chazy to obszar w dorzeczu Orli, teren osadnictwa śląskiego z XVI-XVII w. Chazacy - potomkowie osadników śląskich do dziś zachowali swą odrębność w kulturze i gwarze. Obecnie zamieszkują kilka wiosek skupionych wokół Zielonej Wsi.

Trasa jest kontynuacją szeregu moich wypraw wzdłuż dawnej granicy polsko-niemieckiej, tak więc i tym razem fragmentami przebiega jej śladem odkrywając to, co pozostało do naszych czasów. Najczęściej to kamienie rzadziej słupki graniczne oraz budynki niemieckiej straży granicznej (Czarny Las, Gatka) ale natrafić też można na dobrze zachowane zapory drogowe w okolicy dawnej karczmy Zielony Jeleń.

Trasa łatwa dla tych, którzy nie stronią od jazdy polnymi drogami, niebyt przydatna dla rowerów miejskich i szosowych. Teren płaski, miejscami przejezdne łachy piasku. Połowa dystansu asfaltem.

Już na terenie Dolnego Śląska (za Gatką) mamy okazję poznać bogatą przyrodę tych okolic przejeżdżając wzdłuż rezerwatów Stawy Milickie (kompleks Radziądz) i Olszyny Niezgodzkie (obie drogi asfaltowe). Żółta Droga na południe od Niezgody utwardzona. Warto odwiedzić czatownię do obserwacji ptaków nad stawem Niezgoda oraz wieżę obserwacyjną nad Starym Stawem. W drodze powrotnej można zwiedzić zabytki Sarnowy oraz przystanąć nad grobem przywódcy Powstania Styczniowego - Stefana Bobrowskiego przy kościele w Łaszczynie. Teren bardzo ubogi w placówki gastronomiczne.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka dookoła Wrocławia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 102,03 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podjazdów: 102 m

Suma zjazdów: 103 m Wiesiek poleca trasę rowerzystom z Sieradza Trasa którą przedstawiam prowadzi obrzeżami Wrocławia i jest chyba jedną z najdłuższych, obecnie tras wokół naszego miasta. Ja rozpocząłem swoją wycieczkę na pl. Grunwaldzkim i skierowałem się prez oś. Swojec i Wojnów do mostu na Odrze w Łanach. Po dojechaniu do drogi nr. 94, należy skręcić w prawo i tuż przed Radwanicami skręcamy w lewo (Solniki). Dalej jedziemy przez Zacharzyce i Iwiny do Radomierzyc. Następnie wjeżdżamy do Ołtaszyna. Jesteśmy na najwyżej położonym osiedlu Wrocławia na naszej trasie (około 136 m npm) Tu skręcamy w lewo( ul. generała Kutrzeby) i w prawo. Jesteśmy we wsi Wysoka. Teraz należy skręcić w lewo i przez Ślęzę docieramy do Bielan Wrocławskich. Dalej przez ul.Czekoladową dojeżdżamy do ul. E. Kwiatkowskiego i ul.Avicenny. Dalej przez Muchobór Wielki, ul. Graniczną do lotniska. Kolejne etapy to Jerzmanowo, Ratyń (najdalszy na zachód Wrocławia punkt wycieczki) do Leśnicy. Tu jest połowa naszej wycieczki. Kolejno przez Marszowice ( najniższy punkt na naszej trasie około 110 m npm),Stabłowice i Maślice dojeżdżamy do mostu Milenijnego. Następnie ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego doprowadza nas do ul. Żmigrockiej i przez Poświętne, Polanowice i Sołtysowice, jedziemy do Psiego Pola. Teraz należy jechać przez Zakrzów i Mirków ( tu skręcamy w lewo) i jesteśmy w Kiełczowie To najbardziej na wschód wysunięty punkt tej wycieczki. Skręcamy w prawo i jedziemy przez Wilczyce. W Strachocinie zamykamy pętlę wokół Wrocławia. Do centrum miasta jedziemy przez Swojczyce, Sępolno i pl. Grunwaldzki, gdzie kończymy naszą wycieczkę..

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Konstancin-Gassy-Karczew Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,48 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podjazdów: 226 m

Suma zjazdów: 215 m Trasę dla rowerzystów z Sieradza poleca Roku

Trasa z Warszawy przez Konstancin na festiwal w Gassy - przeprawa promem do Karczewa i powrót do Warszawy podobną trasą również z przeprawą przez Wisłę - godz. funkcjonowania promu podana na zdj.Warto też podjechać nad jezioro - rezerwat na Torfach

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Brzeg Dolny - Lubiąż Stopień trudności: 1.0

Dystans: 44,87 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 319 m

Suma zjazdów: 310 m Trasę dla rowerzystów z Sieradza poleca Mac.kis Trasa dość łatwa z Brzegu Dolnego przez Lubiąż , Krzydlinę Wielką i Małą i z powrotem. Prowadzi drogami asfaltowymi (z małym wyjątkiem), ukształtowanie tereny urozmaicone z licznymi podjazdami i wspaniałymi zjazdami.

Startujemy spod Stadionu Miejskiego na ul. Kolejowej. Skręcamy w prawo i docieramy do pałacu, w którym obecnie mieści się Urząd Miejski i Dolnobrzeski Ośrodek Kultury. Pierwszy opis pochodzi z 1638r. W połowie XVII w. ówczesny właściciel zaczął przekształcać majątek w rezydencję. Przebudowę powierzono Karlowi Longhansowi, projektantowi m.in. Bramy Brandenburskiej. On też zaprojektował wspaniały park, nawiązujący do najlepszych w Europie. W lutym 1945r. pałac spłonął i na początku lat 50 ubiegłego wieku odbudowano go w dość mocno zmienionym kształcie.

Jedziemy obok kościoła Matki Bożej Szkaplerznej, po lewej rynek dolnobrzeski i dojeżdżamy do ul. Kanonika Jana Puka. Jedziemy niebieskim rowerowym, ale ze względu na obfite deszcze w obawie przed błotem na ścieżkach wędkarskich decydujemy się na jazdę szosą. Mijamy Pyszącą, Pogalewo Małe i Wielkie, mamy cały czas po lewej ręce Odrę. W Pogalewie Wielkim wspinamy się ostro pod górę i rzeka jest tu ok. 50m niżej - prawdziwy przełom - i w takim kanionie płynie aż do Lubiąża skrajem Wysoczyzny Rościsławskiej. Za Grodzanowem mijamy budowany nowy stopień wodny na Odrze z przejściem pieszym i rowerowym.

Za Prawikowem uwagę naszą przyciąga tablica "Zagroda Łużycka". Zjeżdżamy z głównej szosy w lewo i po 300m ukazuje się szachulcowy budynek mieszkalny. Został tu przeniesiony z Wigancic k. Bogatyni. Zagroda ta wraz z młynem i pobliskim wiatrakiem miała stanowić zaczątek największego w Polsce skansenu wsi dolnośląskiej. Do realizacji projektu niestety nie doszło z powodów finansowych. Z tego tez miejsca po raz pierwszy widzimy wspaniała okazał budowle klasztoru w Lubiążu. Wracamy na szosę i po paru kilometrach wjeżdżamy do Lubiąża a następnie przez lekko zrujnowaną bramę na dziedziniec klasztorny.

Zespół pocysterski w Lubiążu jest to jednym z największych założeń architektonicznych w Europie. Cystersi przybyli tu już w 1163r. Obecny zespół klasztorny powstał w latach 1681 - 1739. Dzięki bogactwu zakonu powstały nowe wspaniałe budowle barokowe. Przebudowano wnętrze kościoła NMP, wnętrza pałacu opatów i klasztor, wypełniając sale znakomitymi płótnami , przede wszystkim Michała Wilmanna, zwanego śląskim Rembrandtem. Po przejściu Śląska pod panowanie Prus w 1740r. kończy się świetność klasztoru, a w 1810r. zakon przestaje istnieć. Wywieziono wtedy wiele cennych malowideł i innych dzieł sztuki. Od 1823r. klasztor działa jako szpital dla umysłowo chorych, a w czasie wojen XX w. jako lazaret. W 1944r. wywieziono z pałacu resztę dzieł Willmanna i klasztor popada w ruinę; dopiero od 1989r. Fundacja Lubiąż przywraca powoli dawną świetność.

Opuszczamy klasztor i wyjeżdżamy przez zachodnią bramę, kierując się w stronę Krzydliny Wielkiej. I teraz uwaga: w pewnym momencie pojawia zielony szlak pieszy i skręcamy w prawo. Droga polna, momentami piaszczysta pnie się wolno pod górę. Po prawej stronie widzimy niezwykłe miejsce; to Wzgórze Trzech Krzyży, które jest częścią większej całości, stanowiącej Kalwarie Lubiąska. Świetny punkt widokowy na Lubiąż, Dolinę Odry, a przy dobrej pogodzie na Karkonosze. Dalej polną drogą, trochę trzęsie i trzeba uważać na kałużę i jesteśmy w Krzydlinie Wielkiej. Podziwiamy kościół Marii Magdaleny, niestety zamknięty. Jadąc szosą w stronę Wołowa docieramy do Krzydliny Małej i dalej w stronę Stobna. Po prawej mijamy ładny neogotycki kościół św. Michała Archanioła oraz Centrum Spotkań i Dialogu Misjonarzy Klaretynów (można skorzystać z noclegów) i jedziemy dalej ostro pod górę. Przez nieuwagę nie skręciliśmy w lewo do Stobna ale jednak wygodnie asfaltem dojeżdżamy do Zagórzyc . Stamtąd wracamy do Wołowa - droga bardzo ruchliwa, ale piękna bo przez las i po 5km skręcamy na nasz cel - Stobno z pięknym barokowym kościołem św. Michała. Mijamy Naborów, za którym czeka nas ostatnia niespodzianka: ostry podjazd pod górę a później już tylko przyjemny zjazd i jesteśmy w Brzegu. Ul. Naborowską dojeżdżamy do Al.Jerozolimskich (skręt w prawo) , potem w lewo do Kolejowej i już po chwili jesteśmy u celu - punktu startowego. Wycieczka była bardzo ciężka, bo od Lubiąża wiał silny wiatr w twarz, ale przecież nie jest tak codziennie.

Nawiguj

