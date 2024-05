Wycieczki rowerowe do 68 km od Sieradza. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 maja?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową z Sieradza? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 68 km od Sieradza. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Sieradza proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Sieradza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 68 km od Sieradza, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

🚲 Trasa rowerowa: Wrocław - Dobrzykowice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,78 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 92 m

Suma podjazdów: 1 128 m

Suma zjazdów: 1 165 m Trasę dla rowerzystów z Sieradza poleca Wielogorski Wałami nad Odrą do zagrody Kargula i Pawlaka

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: ,,Rekreacyjny Wokół Wieruszowa”, szlak zielony Stopień trudności: 1.0

Dystans: 28,03 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 105 m

Suma zjazdów: 103 m Promocja_wieruszow poleca trasę rowerzystom z Sieradza

Atrakcje na szlaku: Wieruszów- układ przestrzenny miasta (rozległy 4-boczny Rynek z ulicami wybiegającymi z narożników, wokół częściowo zachowano przebieg średniowiecznych ulic, park a w nim pomnik św. Floriana),dawna Mykwa (rytualna łaźnia żydowska), Zespół Klasztoru Ojców Paulinów z 1676 r, cmentarz parafialny (grób Powstańca Styczniowego Wojciecha Hoffmana 1847-1924, płyta nagrobna żołnierz Wojsk Polskich Mateusza Zielonko, dwie kaplice cmentarne: katolicka

i ewangelicka z końca XIX w), kościół Matki Boskiej Częstochowskiej z końca XX w.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Dolina Bystrzycy - 22 mostki Stopień trudności: 2.0

Dystans: 96,84 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 1 026 m

Suma zjazdów: 1 027 m Rowerzystom z Sieradza trasę poleca Wicu Początek wycieczki we Wrocławiu - pierwszy punkt na drodze to ujście Bystrzycy do Odry.

Koniec wycieczki na zaporze Bystrzycy w Mietkowie.

Następnie powrót do Wrocławia - z Kątów Wrocławskich pociągiem.

Są możliwe dwie modyfikacje trasy: powrót pociągiem z Mietkowa (dł. trasy ok 80 km)

powrót rowerem do Wrocławia (dł. trasy ok 120 km)

Trasa w większości lasami i ścieżkami z daleka od uczęszczanych dróg. Dość często przecinając Bystrzycę - w sumie doliczyliśmy się 22 mostków.

Po drodze obowiązkowy przystanek w rewelacyjnej cukierni w Kątach Wrocławskich. Statystyki:

Całkowity dystans: 97,36 km

Łączny czas: 8:37:42

Czas w ruchu: 6:00:08

Średnia prędkość: 11,28 km/h

Średnia prędkość ruchu: 16,22 km/h

Maksymalna prędkość: 34,00 km/h

Maksymalna wysokość: 225 m (stóp: 739)

Minimalna wysokość: 142 m (stóp: 466)

Różnica wysokości: 785 m (stóp: 2575)

Maksymalne nachylenie: 15%

Minimalne nachylenie: -13%

🚲 Trasa rowerowa: Miękinia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 80,9 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 922 m

Suma zjazdów: 921 m Trasę rowerową mieszkańcom Sieradza poleca Taz77

Trasa przebiega trasą wyścigu BM. Jednak została zmodyfikowana - moim zdaniem jest ciekawsza niż ta z zawodów, Start i meta w Miękini.

🚲 Trasa rowerowa: Wrocław, Wielka Wyspa i Park Szczytnicki Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,31 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 16 m

Suma podjazdów: 89 m

Suma zjazdów: 87 m Trasę dla rowerzystów z Sieradza poleca Mac.kis Łatwa kilkugodzinna trasa rowerowa po Wielkiej Wyspie; świetna dla niezawansowanych rowerzystów; idealna dla rodzin z dziećmi. Pozwala poznać Park Szczytnicki, Ogródek Japoński i Halę Stulecia. Można też zwiedzić ZOO.

Nawierzchnia: raczej asfalt i ścieżki parkowe

Startujemy spod Mostu Zwierzynieckiego w kierunku wschodnim i zaraz za mostem skręcamy w prawo. Jedziemy ścieżką rowerową wzdłuż ogrodzenia ZOO, na najbliższym zakręcie słynna Baszta Niedźwiedzia, choć mieszkają w niej dziki. Naprzeciw Baszty pierwsza wrocławska plażą, prawie na podobieństwo berlińskich; można wypożyczyć leżaki i zażywać kąpieli słonecznych. Po około 500 metrach wejście do ZOO, przystań statków i Kładka Zwierzyniecka (po prawej stronie), którą możemy dojść na drugą stronę Odry. Z kładki piękny widok Wrocławia i jazu ze śluzą Szczytnicką. Jedziemy dalej wzdłuż ogrodzenia ogrodu zoologicznego, po drodze mijamy staw z Flemingami oraz ostoje niedźwiedzi, które mają tam wielki wybieg. Na końcu ogrodzenia skręcamy w lewo i mijając obiekty sportowe I Klubu Sportowego "Ślęża" dojeżdżamy do ruchliwej ul. Wróblewskiego. Przekraczamy ją naprzeciw wejścia na stadion i kierujemy się w ul. Zielonego Dębu. Naszym celem jest WUWA - unikatowe modelowe osiedle mieszkaniowe z 1929r. - cel odwiedzin i pielgrzymek architektów z całego świata. Na końcu Zielonego Dębu skręcamy w lewo, aby zaraz skręt w prawo doprowadził nas do Obserwatorium Astronomicznego i dalej do ul. Mickiewicza. Przekraczamy ją po pasach i w prawo skos kierujemy się do Parku Szczytnickiego - celu odwiedzin nie tylko mieszkańców Wrocławia, ale całego Dolnego Śląska. Mijamy świątynię Diany i dalej do ulicą Paderewskiego w lewo do wejścia na Stadion Olimpijski. Podobno miała być tu Olimpiada 1936 roku, ale odbyła się w Berlinie. Naprzeciw ronda główne wejście i aleja wjazdowa. Jedziemy wzdłuż boisk atletycznych i piłkarskich do Głównej Bramy Stadionowej. Tam wieża zegarowa znana ze sprawozdań żużlowych. Kierujemy się w prawo i na końcu alei skręcamy w lewo, tak aby dojechać do wału i knału powodziowego. Tam skręcamy w prawo i i po 1 100 metrach skręcamy w lewo, aby z powrotem znaleźć się na stadionie i dojechać do ul. Chopina. Przekraczamy ją, kierująć się w do ul. Kochanowskiego i dalej do wału. Tam skręcamy w lewo i dojeżdżamy do Parku Szczytnickiego raz jeszcze. Celem jest Park Japoński i Hala 100lecia. Po drodze przekraczamy ul. Kochanowskiego raz jeszcze i potem ulicami Diksteina i Banacha, znanych matematyków osiągamy zieleń parku. Możemy poczuć prawdziwą Japonię, w parku ufundowanym przez Rząd japoński a potem uczestniczyć w spektaklu "światło, dźwięk i woda" przy najnowszej budowli Fontannie Wrocławskiej. Stąd tylko kilkaset metrów do miejsca startu naszej wycieczki

