Wybory do Parlamentu Europejskiego. Lista lokali wyborczych w gm. Wróblew

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Polska w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest podzielona na 13 okręgów wyborczych:

Jaki jest próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.