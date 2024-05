Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Gdzie można głosować w Warcie? Lista lokali wyborczych

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 zbliżają się wielkimi krokami. W lokalach wyborczych w całym kraju będziemy mogli zagłosować. Nie wiesz, gdzie możesz oddać swój głos? Prezentujemy listę lokali wyborczych w Warcie,spis lokali wyborczych w Warcie, gdzie możesz oddać swój głos.w których możesz oddać swój głos. Upewnij się, w których z nichPrzeczytaj, w którym z nich będziesz mógł zagłosować. Poniżej znajdziesz więcej szczegółów.

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W wyborach do Parlamentu Europejskiego Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, które swym obszarem obejmują całe województwa. Niektóre z nich są jednak połączone we wspólne okręgi. Należą do nich: podlaskie i warmińsko-mazurskie, małopolskie i świętokrzyskie, dolnośląskie i opolskie, lubuskie i zachodniopomorskie. Wyjątkiem jest województwo mazowieckie, które zostało podzielone na dwa odrębne okręgi. Większość państw nie stosuje podziału na wewnętrzne okręgi wyborcze, taki system jest obecny jedynie w Polsce, Belgii, Irlandii i Włoszech.

Lokale wyborcze w Warcie - lista

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Warcie. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Dom Ludowy w Małkowie

adres: Małków 75, 98-290 Małków

numer komisji: 3 Bartochów

Brzezinka

Wilk Bartochowski

Duszniki

Małków

OSP w Proboszczowicach

adres: Proboszczowice 35A, 98-290 Proboszczowice

numer komisji: 8 Grzybki

Mikołajewice

Proboszczowice

Tomisławice

Tomisławice-Kolonia

Retnice

Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy

adres: Sieradzka 7, 98-290 Rossoszyca

numer komisji: 9 Miedze

Grabinka

Miedźno

Rafałówka

Rossoszyca

Lasek

Chorążka

Pierzchnia Góra

Józefów-Wiktorów

Lipiny

Mogilno

Borek Lipiński

Raszelki

Józefka

Rożdżały

Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie

adres: Świętojańska 5, 98-290 Warta

numer komisji: 1 Warta

Dr. Karola Szymańskiego

Garncarska

Głęboka

Klasztorna

Krótka

Prefekturalna

Rynek im. Wł. St. Reymonta

Sieradzka

Skarżyńskiego

Targowa

Błękitnej Armii

Garbarska

Górna

Pl. Błogosławionego Ojca Rafała

Prof. Stanisława Kaszyńskiego

Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie

adres: Świętojańska 5, 98-290 Warta

numer komisji: 2 Warta

Cezarego Baryki

Długa

Dr. Judyma

Eugenii Kaleniewicz

Jagiellońska

Jana Cwendrycha

Kaliska

Koźmińska

Mansjonarska

Piekarska

Południowa

Popioły

Promień

Przedwiośnie

Racławicka

Róży

Stanisława Szukalskiego

Świętojańska

Świętokrzyska

Tadeusza Kościuszki

Wierna

Wiosenna

Zachodnia

Słoneczna

Terenowa

Zapomnienia

Zmierzch

Zygmunta Andrychiewicza

3 Maja

3 Pułku Strzelców Konnych, 700-lecia

Bartosza Głowackiego

Barska

Cegielniana

Cielecka

Kazimierza Deczyńskiego

Konfederatów

Kosynierów

Kowalówka

Ogrodowa

Parkowa

Paszkowskiego

Połaniecka

Płk. Marcina Amora Tarnowskiego

Powstania Listopadowego

Przechodnia

Sadowa

Włościańska

Wolności

Zamłynie

Szkoła Podstawowa w Cielcach

adres: Cielce 16, 98-290 Cielce

numer komisji: 5 Augustynów

Cielce

Socha

Socha-Kolonia

Witów

Czartki

Góra

Krąków

Zielęcin

Szkoła Podstawowa w Jakubicach

adres: Jakubice 15, 98-290 Jakubice

numer komisji: 4 Gołuchy

Łabędzie

Jakubice

Baszków

Piotrowice

Szkoła Podstawowa w Jeziorsku

adres: Jeziorsko 46, 98-290 Jeziorsko

numer komisji: 6 Jeziorsko

Klonówek

Maszew

Ostrów Warcki

Tądów Dolny

Zakrzew

Wola Miłkowska

wieś Zaspy

kolonia Zaspy

Szkoła Podstawowa w Raczkowie

adres: Raczków 23B, 98-290 Raczków

numer komisji: 11 Gać Warcka

Głaniszew

Kawęczynek

Raczków

Upuszczew

Zagajew

Szkoła Podstawowa w Ustkowie

adres: Ustków 26, 98-290 Ustków

numer komisji: 7 Tądów Górny

Ustków

Żerechów

Wola Zadąbrowska Nowa

Wola Zadąbrowska Stara

Zadąbrowie-Rudunek

Zadąbrowie-Wiatraczyska

Szkoła Podstawowa we Włyniu

adres: Włyń 10, 98-290 Włyń

numer komisji: 10 Dzierzązna

Glinno

Kamionacz

Kamionacz Poduchowny

Nobela

Włyń

Polesie

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do PE

Jak głosować w Polsce?

Głosować może każdy, kto najpóźniej w dniu wyborów kończy 18.rok życia. Głosowanie jest dobrowolne.

Gdzie można oddać głos? Obywatele Polski głosujący w Polsce

Listy wyborców do obwodowych komisji wyborczych tworzone są na podstawie stałego miejsca zamieszkania obywateli. Jeśli jednak chcesz oddać głos poza stałym miejscem zamieszkania masz dwie możliwości. Po złożeniu wniosku w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) otrzyma się zaświadczenie o prawie do głosowania. Wtedy możemy oddać głos w dowolnej komisji na terenie kraju. Drugim sposobem jest dopisanie się do spisu wyborców w gminie, której przebywamy. Oba wnioski należy złożyć najpóźniej 3 dni przed dniem głosowania.

Listy wyborców do obwodowych komisji wyborczych tworzone są na podstawie stałego miejsca zamieszkania obywateli. Jeśli jednak chcesz oddać głos poza stałym miejscem zamieszkania masz dwie możliwości. Po złożeniu wniosku w urzędzie gminy (gdzie jest się ujętym w spisie wyborców) otrzyma się zaświadczenie o prawie do głosowania. Wtedy możemy oddać głos w dowolnej komisji na terenie kraju. Drugim sposobem jest dopisanie się do spisu wyborców w gminie, której przebywamy. Oba wnioski należy złożyć najpóźniej 3 dni przed dniem głosowania. Obywatele UE, którzy chcą oddać głos w Polsce

Obywatele UE, którzy nie są obywatelami polskimi, ale na stałe zamieszkują na terenie danej gminy, wpisywani są do rejestru wyborców w części B. Obywatele UE, którzy tymczasowo przebywają na terenie naszego kraju muszą złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców najpóźniej trzy dni przed dniem głosowania.

Obywatele UE, którzy nie są obywatelami polskimi, ale na stałe zamieszkują na terenie danej gminy, wpisywani są do rejestru wyborców w części B. Obywatele UE, którzy tymczasowo przebywają na terenie naszego kraju muszą złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców najpóźniej trzy dni przed dniem głosowania. Obywatele Polski przebywający poza terenem kraju

Jeśli jesteś wpisany na listę wyborców w innym kraju, w którym mieszkasz, możesz oddać głos w Polsce na kandydatów z Polski, lub oddać swój głos na kandydatów z kraju, w którym przebywasz.

Wyborca posiadający ważny dowód osobisty lub paszport, przebywający poza terenem Polski, może oddać głos na kandydatów startujących w Polsce, po złożeniu odpowiedniego wniosku w konsulacie.

Co to jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jaki jest próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

