Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w gm. Burzenin Redakcja Naszemiasto.pl

Lokale wyborcze w gm. Burzenin. Gdzie głosować? Lista lokali wyborczych Karolina Misztal

Każdy, kto chce oddać głos w wyborach parlamentarnych 2023, musi pójść do lokalu wyborczego przypisanego do swojego miejsca zamieszkania. Jeżeli, z różnych przyczyn, chcemy zagłosować gdzie indziej, należy to zgłosić odpowiednio wcześniej. Głosowanie trawa cały dzień, w godzinach 7-21. Przeczytaj, gdzie się udać, aby zagłosować na wybranego kandydata. Gdzie znajdują się lokale wyborcze w gm. Burzenin?