WOŚP 2023 w Sieradzu. Sztab przy Szkole Podstawowej nr 1 gra od samego rana. Kwestuje 90 wolontariuszy ZDJĘCIA

Dlaczego warto wspierać WOŚP? - Należy pomagać ludziom w trudnej sytuacji. My też możemy kiedyś znaleźć się w potrzebie i szukać wsparcia. Mamy nadzieję, że wtedy znajdą się też ludzie, którzy nam pomogą – odpowiada Natalia Gołąb, która przystąpiła do akcji po raz drugi i debiutantka w roli wolontariuszki Kalina Maćkowska.

- To prawdziwa pomoc dzieciom i wewnętrzna radość, że się komuś pomaga – zgodnie dodają Wiktoria Ograbek, Jakub Kręcichwast i Nikola Grzelak, którzy w ramach Orkiestry kwestują pierwszy raz.

Do 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przystąpił Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, który wystawił ambulans. - Będziemy robić EKG, SPO2, CTK, CUKIER. Będziemy Was szkolić, prezentować nasz sprzęt. Ambulans będzie się przemieszczał miedzy Rynkiem, Placem Wojewódzkim, WORD, oraz będziemy w sztabach. Będziemy grać z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy do godz. 20. Kończymy po światełku do nieba.

Jaki jest plan WOŚP 2023 w Sieradzu? SZCZEGÓŁY W LINKU PONIŻEJ. KLIKNIJ.

