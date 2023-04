Wielkie świętowanie w Charłupi Małej! Szkoła Podstawowa ma już 70 lat ZDJĘCIA

Sobotnie uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Ziemi Sieradzkiej w Charłupi Małej, gdzie proboszczem i jednocześnie kustoszem jest ks. prałat Grzegorz Drzewiecki. Nabożeństwo celebrował jednak pochodzący z charłupskiej parafii ks. Ireneusz Świątek, rektor Seminarium Duchownego we Włocławsku.

Następnie odsłonięto w szkole tablicę pamiątkową urodzonej w Charłupi Małej Zofii Dobrzańskiej ps. Irena, która ww czasie II wojny światowej należała do batalionu Armii Krajowej „Oaza”, gdzie była łączniczką i sanitariuszką. Młodzież zaprezentowała natomiast inscenizację słowno-muzyczną poświęconą patronowi szkoły Wojciechowi Janczakowi, urodzonemu w roku 1912 w Charłupi Małej przedwojennemu działaczowi ludowemu, prezesowi łódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej i sekretarza ZW Stronnictwa Ludowego. W czasie wojny żołnierza Batalionów Chłopskich. W 1942 roku Wojciech Janczak został aresztowany przez Niemców, a potem trafił do piekła na ziemi, czyli obozu koncentracyjnego Mauthausen, gdzie pracował w kamieniołomach. Kolejny obóz to Dachau. Tam właśnie doczekał wyzwolenia, lecz ciężko chory na gruźlicę zmarł 13 lipca 1945 w szpitalu armii amerykańskiej. 28 października 1964 roku prochy Wojciecha Janczaka wróciły do kraju i spoczęły na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. W 1948 dekretem Rady Państwa został pośmiertnie mianowany pułkownikiem WP. Od 1 września 1973 Szkoła Podstawowa w Charłupi Małej nadano nosi jego imię.