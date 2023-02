Wielki turniej minisiatkówki dla 150 dziewcząt w sieradzkiej "Dziesiątce" ZDJĘCIA

- Rywalizowały drużyny dziewcząt z województw łódzkiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego - mówi Piotr Dłubała, jeden z trenerów UKS Dziesiątka Sieradz. - To zawodniczki z roczników 2010, 2011 i 2012. To zmagania w ramach ligi województwa łódzkiego. Jest to pierwszy turniej eliminacyjny po którym drużyny trafią do sześciu grup. Zależy od zwycięstw, czy do silniejszych, czy też do słabszych. Sieradz reprezentuje UKS Dziesiątka. Mamy dzisiaj sześć zespołów. W naszym klubie pracuje czterech trenerów, oprócz mnie, są bracia Rafał i Robert Wojciechowscy oraz Bartosz Małecki.