Wielkanocny konkurs plastyczny ogłoszony w Złoczewie dla młodych mieszkańców gminy REGULAMIN

Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie zaprasza dzieci i młodzież z gminy Złoczew do udziału w konkursie "Wielkanoc w polskiej tradycji - pisanka". Na laureatów – jak zapowiadają organizatorzy - czekają atrakcyjne nagrody. Regulamin konkursu dostępny na stronie MOK Złoczew (LINK TUTAJ. KLIKNIJ) i w galerii artykułu. Termin składania prac to 18 marca 2024 r. Organizatorzy zapraszają do udziału.