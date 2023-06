Widzew Łódź wystąpi na stadionie w Warcie i to już 24 czerwca!

Widzewiacy mają w regionie sieradzkim wielu sympatyków, działa nam nawet fan club łodzian. W Warcie liderem fanów Widzewa jest Hubert Kamola, dyrektor Szkoły Podstawowej im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego. - Liczymy na dużą frekwencję kibiców - mówi uszczęśliwiony.

- Miłość do tego klubu przejął po ojcu.Fanami łodzian są już dwaj synowie pana Huberta. U mnie zaczęło się to 5 marca 1980 roku. Widzew grał w Sieradzu sparing z Wartą i na mecz zabrał mnie ojciec Stanisław. Daleko nie było, bo mieszkamy w Warcie. Pamiętam, że widzewiacy wygrali wówczas 3:1. Po raz drugi na żywo widziałem Widzew w roku 1986, kiedy grał z Górnikiem Zabrze. Wraz z bratem Arturem oraz księdzem z naszej parafii Markiem Pokorskim pojechaliśmy do Łodzi. Na żywo widziałem ponad 530 meczów Widzewa, byłem na 155 wyjazdach. Dodam, że fanami tej drużyny są moi synowie 16-letni Bartosz i o dwa lata młodszy Jakub. Obaj mają już po kilkadziesiąt meczów Widzewa na koncie.