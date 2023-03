Warta Sieradz - Lechia Tomaszów 0:1! Tak kibice obu drużyn dopingowali swoich ulubieńców ZDJĘCIA

Warta Sieradz - Lechia Tomaszów Mazowiecki 0:1 (0:1)

0:1 - Kamil Szymczak (18)

W Warcie mieliśmy trzy debiuty. Po raz pierwszy poprowadził zespól trener Przemysław Cecherz, który zastąpił Marcina Weglewskiego. Pierwszy mecz w barwach sieradzkiej drużyny zaliczyli Japończycy Takato Sakai i Korreda Shingo. Ten pierwszy wszedł na boisko w 46 minucie, ale w 87 został zmieniony przez swojego rodaka.

Sieradzanie nie wygrali jeszcze wiosną meczu, mają na koncie zaledwie 13 punktów i są poważnie zagrożeni spadkiem do IV ligi. Co innego Lechia. Podopieczni trenera Mateusza Milczarka z 37 punktami na koncie poważnie liczą się w walce o awans do II ligi.

Mecz obserwowało kilkuset kibiców, w tym zorganizowane grupy fanów Warty oraz Lechii. Obie kulturalnie dopingowały swoich ulubieńców.