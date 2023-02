Warta Sieradz grała dziś na sztucznym boisku z Sokołem Kleczew. Jaki wynik? ZDJĘCIA

W środę starcie z KTS Weszło

Gola dla zespołu prowadzonego przez trenera Marcina Węglewskiego strzelił Jakub Pawłowski.W wyjściowym składzie Warty pojawiło się czterech piłkarzy testowanych.

Zwłaszcza w drugiej połowie meczu sieradzanie grali nieźle, stwarzając sobie sytuacje bramkowe. Byli jednak nieskuteczni.

W najbliższą środę (8 lutego) sieradzanie zmierzą się w Uniejowie z KTS Weszło (godz. 11). To lider tabeli grupy pierwszej V ligi mazowieckiej. W zespole tym gra miedzy innymi Jakub Kosecki. To były reprezentant Polski, trzykrotny mistrz naszego kraju z Legią Warszawa, a także były gracz Demirsporu Kulublu (Turcja), SV Sandhausen (Niemcy), juniorskich drużyn Chicago Fire (USA) i Montpellier oraz FC Nantes (Francja).

Z kolei w przyszłą sobotę sieradzanie mają grać na wyjeździe z Jarotą Jarocin. To z kolei zespół plasujący się na 16 miejscu w grupie drugiej III ligi.