W Sieradzu oddają honorowo krew dla dzieci z Centrum Zdrowia Matki Polki ZDJĘCIA

- Krew dziś oddana powędruje do Centrum Zdrowia Matki Polski do Łodzi, a konkretnie dla leczonych tam dzieci - mówi Jacek Goździewicz, wiceprezes sieradzkiego klubu krwiodawców. - Frekwencja cieszy, jest duża. To pierwsza nasza akcja w tym roku. Nasz rekordzista oddał dotychczas 65 litrów krwi.