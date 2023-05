W Sieradzu chcą wybiegu dla psów i zbierają podpisy ZDJĘCIA

- Postanowiliśmy, że spróbujemy złożyć jeszcze raz taką petycję, ale zanim to zrobimy, to zaprosimy ludzi do takiej rozmowy i do tego, żeby podpisali listę - mówi Karolina Piekarek, jedna z inicjatorek zbiórki. - Czy Sieradz jest na to gotowy? Czy mieszkańcy Sieradza chcą czegoś takiego? Zobaczymy. W każdym razie mamy sygnały, że niektórzy mieszkańcy naszego miasta jeżdżą ze swoimi pupilami na taki wybieg do Zduńskiej Woli.