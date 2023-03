W Muzeum Walewskich w Tubądzinie kręcono film o epoce napoleońskiej ZDJĘCIA

- Realizujemy film dokumentalny poświęcony pasjonatom epoki napoleońskiej w Polsce - mówi Dagmara Spolniak, reżyserka produkcji. - Tak się akurat składa, że w tym roku powstają trzy równoległe produkcje o podobnej tematyce, nie licząc naszej. Zapowiada się Ridley Scott z Joaquinem Phoenix w roli Napoleona, Spielberg ze scenariuszem Kubricka i Omar Sy, znany bardziej z "Nietykalnych" i wzrostu 1,90 cm nielicującego chyba z 1,69 Napoleona, nie wspominając o innych szczegółach. O ile jednak te trzy produkcje przyrównać można do wielkich wyścigów na torach Formuły 1, o tyle nasza przypomina niepozorne "pyrkadełko". Nie oznacza to jednak, że "pyrkadełko" nie ma mocy sprawczej i że z powodzeniem może się podobać. Wiele zależy tu od pasji i charyzmy naszych bohaterów, czyli ludzi, którzy zakochali się w epoce empire jako dzieci i pozostali jej wierni do dzisiaj. Są wśród nich przedsiębiorcy zarządzający wielkimi firmami, odtwórcy roli Napoleona w imprezach rekonstruktorskich, są kolekcjonerzy pułkowych guzików i pamiątek po jedynym prawowitym synu Napoleona zwanym "Orlątkiem". Ci ludzie są dla mnie niezwykle inspirujący i budujący, bo udowadniają, że pasja dla historii, a może w ogóle pasja dla czegokolwiek, potrafi uskrzydlać i elektryzować skuteczniej, jak czakramy. Być może kieruje mną naiwny imperatyw, ale chciałabym tym filmem pokazać szczególnie młodemu widzowi, że taka właśnie pasja dla Napoleona, bez względu na to, czy się go lubi, czy nie, potrafi zdystansować jałowe przesiadywanie ze smartfonem w ręku; pasja daje życie, smartfon po trosze je odbiera. W pięknych wnętrzach Muzeum Walewskich w Tubądzinie, które nastroiły nas do kolejnych wspólnych produkcji, realizowaliśmy sceny fabularyzowane do filmu. Obok historii dzisiejszych fanów Napoleona, w filmie pokażemy epizody z życia jemu współczesnych: Marii Walewskiej, Fredry, Jerzmanowskiego, Sułkowskiego i Piątkowskiego.