W Łodzi można było podziwiać kocie piekności! Zobaczcie koniecznie ZDJĘCIA

Do Łodzi zawitały przedstawiciele t takich ras jak maine coon, brytyjski krótkowłosy, norweski leśny, devon rex, selkirk rex, neva masquarade, rosyjski niebieski, bengalski, sfinks, ragdoll. Podziwiało je wielu mieszkańców nie tylko stolicy województwa, ale całego regionu.

Zdaniem Olgi Fajkowskiej, organizatorki pokazu i jednocześnie wiceprzewodnicząca Supreme Cat Club, najbardziej popularnymi kocimi rasami są maine coon, brytyjskie krótkowłose oraz ragdoll.

Tylko trzy procent kotów to koty rasowe, a jeszcze mniejszy odsetek z nich nadaje się do prezentacji na wystawach. Rodowód zaświadcza, że kot należy do kotów rasy poprzez udokumentowane co najmniej cztery pokolenia. Na świecie istnieją różne organizacje rejestrujące i poświadczające rodowody, jednak tylko te zrzeszone w World Cat Congress wystawiają w pełni honorowane na całym świecie rodowody. Na świecie jest około 110 kocich ras.