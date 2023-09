Uwaga, kierowcy! W gminie Złoczew liczyć się trzeba z utrudnieniami w ruchu w związku z drogową inwestycją. Będą objazdy. Jakie szczegóły?

Jak podaje Urząd Miejski w Złoczewie, wykonawca prac na ulicy Burzenińskiej (droga powiatowa) w Złoczewie zapowiedział, że... - w związku z realizacją inwestycji pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E na odcinku drogi Złoczew-Szklana Huta" wykonywanej na rzecz Inwestora - Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu - informujemy, że od 11.09.2023r będą obowiązywały objazdy do Złoczewa i Burzenina - do odwołania".

- Mieszkańcy posesji przy ulicy będą mieli możliwość wjazdu i wyjazdu. Dla pozostałych kierowców wyznaczono objazdy. Będą one obowiązywały do czasu poszerzenia jezdni i położenia nowego asfaltu. Orientacyjnie ma to potrwać od dwóch do ponad czterech tygodni – uzupełnia Urząd Miejski w Złoczewie.