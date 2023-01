Ulica Sienkiewicza w czasach, kiedy była Warthestrasse - UNIKALNE ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Publikujemy unikalne zdjęcia, niektóre zresztą po raz pierwszy, obecnej ulicy Sienkiewicza w Sieradzu. To ulica wlotowa do miasta od strony Zduńskiej Woli. W czasie okupacji niemieckiej była to Warthestrasse. Oprócz wspomnianej ulicy są także inne fotografie miasta.