U bernardynów Trzej Królowie wyruszyli z ulicy Przedwiośnie ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Procesja Trzech Króli wróciła po dwuletniej przerwie do Warty. Tradycyjnie już zorganizowali ją ojcowie bernardyni. Wyruszyła natomiast z ulicy Przedwiośnie, by przejść ulicami miasteczka do klasztornej świątyni.