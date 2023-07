Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Sieradzu. Polecane miejsca w lipcu 2023

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na większą skalę. Rzemieślnicy kręcili je w specjalnie stworzonych do tego maszynkach. Serwowano je na waflach lub andrutach. Pojawiły się również te na patyku. Lodziarnie w Sieradzu powstawały przy głównym placu i najpopularniejszych ulicach. Lody dostać można było tylko w okresie letnim, dlatego był to deser, na który czekano cały rok i cieszył się on dużym zainteresowaniem w sezonie.

W XVI wieku odkryto, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zostanie on zamrożony i tak powstaną lody. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.

Pierwsze wzmianki o deserach wykonanych z mleka, owoców i lodu pochodzą ze starożytnych Chin. Tym wymyślnym rarytasem zajadali się też wybrane osoby zamieszkujące starożytny Rzym i Grecję. Był to posiłek unikatowy i trudny do wykonania ze względu na konieczność sprowadzania lodu z gór.

Kaloryczność lodów

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się na pewno czy mają dużo kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Możemy więc bez obaw zajadać się nimi w gorące letnie dni.

Z pewnością najbardziej zdrowe są lody zrobione w domu. Możemy wykorzystać do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie małej ilości cukru lub jego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność spadnie.