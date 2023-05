"Trenuj jak żołnierz" w 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia ZDJĘCIA

Grupa entuzjastów polskiej armii w wieku od 15 do 55 lat przybyła do Sieradza by wziąć udział w nowym projekcie Ministerstwa Obrony Narodowej pod nazwą „Trenuj jak żołnierz”. Projekt ten to ciekawa propozycja dla każdego kto znajduje się w przedziale wiekowym. Ochotnicy szkolili się pod okiem profesjonalistów z brygady. Plan szkolenia zakładał głównie zajęcia mające na celu zapoznanie uczestników z jednostką wojskową, jej porządkiem dnia, terenem. przeznaczeniem orz umiejscowieniem w strukturze Sił Zbrojnych RP. Dodatkowo w dwudniowym programie sieradzcy żołnierze zagwarantowali uczestnikom takie zajęcia jak choćby walka w bliskim kontakcie, szkolenie na trenażerach, rzut granatem ćiczebnym, zapoznanie się z wybranymi elementami Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych RP, salą tradycji oraz historią oręża polskiego. Był także pokaz sprzętu i uzbrojenia będącego na wyposażeniu jednostki.

- Na koniec uczestnicy zostali podzieleni na trzy drużyny i przeprowadzono zawody na czas w pokonaniu toru taktycznego, który składał się z czterystu metrów biegu na stadionie, zaliczeniu odcinka 30 metrów z obciążeniem, rzut granatem ćwiczebnym, przemieszczenie rannego w wyznaczone miejsce, dwadzieścia podciągnięć na drążku, pokonanie fizycznego toru przeszkód, częściowe rozkładanie i składanie broni oraz wykonanie strzelania bojowego na trenażerze Śnieżnik - mówi por. Joanna Wszędobył, rzecznik prasowy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. - Wszystkim uczestnikom zostały potem wręczone medale oraz certyfikaty ukończenia pierwszego etapu szkolenia „Trenuj jak żołnierz”. Już w lipcu czeka ich kontynuacja projektu, czyli czternaście dni intensywnego szkolenia bojowego, które zakończy się złożeniem przysięgi wojskowej.