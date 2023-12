Trasy nordic walking do 68 km od Sieradza. Urokliwe ścieżki na weekend 9 - 10 grudnia

Szukasz ciekawych ścieżek nordic walking w okolicy Sieradza? Z Traseo mamy dla Ciebie garść propozycji na ten tydzień. Jeżeli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, zacznij w weekend. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by oswoić technikę. Podpowiadamy, gdzie można się wybrać w okolicy Sieradza na nordic walking. Tym razem znaleźliśmy szlaki w odległości do 68 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Trasy nordic walking w pobliżu Sieradza

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 68 km od Sieradza. Sprawdź, czy trasa polecana przez innych użytkowników Traseo jest ciekawa również dla Ciebie. Nim wyjdziesz, sprawdź pogodę dla Sieradza. W sobotę 9 grudnia według prognozy pogody ma być -1°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 grudnia zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 0°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 21%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Forest - Ring 22 km Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,38 km

Czas trwania marszu: 7 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podejść: 135 m

Suma zejść: 135 m Remo_nt poleca trasę mieszkańcom Sieradza

Malownicza trasa duktami leśnymi. Przewaga dróg szutrowych. Liczne podbiegi. 80% trasy las, 20% asfalt.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Pogoda na weekend dla Sieradza

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Po Wieruszowskich Cmentarzach Wyznaniowych, szlak czarny Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,21 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 11 m

Suma podejść: 30 m

Suma zejść: 31 m Amatorom nordic walking z Sieradza trasę poleca Promocja_wieruszow Atrakcje na szlaku: Kuźnica Skakawska ul. Kępińska - cmentarz ewangelicki z końca XIX w, Wieruszów/Podzamcze/ -pomnik Powstańców Wielkopolskich, neogotycki kościół ewangelicki z 1888 r, kościół pw. Nawiedzenia NMP z l 1934-1936, Kuźnica Skakawska/św. Roch/- kościół drewniany pw. Św. Rocha z 1744 r, 2 dęby szypułkowe pomniki przyrody, grodzisko pierścionowate typu cyklowego z 700-400 lat p. n. e, Wieruszów-wzgórze zamkowe i fosa po wieruszowskim zamku, dawna Mykwa (rytualna łaźnia żydowska) 3 ćw XIX w, Zespół Klasztoru Ojców Paulinów z 1676 r, pomnik ku czci poległych w roku 1863 i w l 1939-45, cmentarz parafialny(grób powstańca styczniowego Wojciecha Hoffmana 1847-1924 r, płyta nagrobna żołnierza Wojsk Polskich Mateusza Zielonko 1811-1857, dwie kaplice cmentarne: katolicka i ewangelicka z koń XIX w), cmentarz żydowski- kirkut (zbiorowa mogiła zamordowanych w 1942 r, resztki płyt nagrobnych-macew XVIII-XX w).

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Morysin - dawne włości Potockich Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,36 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 26 m

Suma podejść: 261 m

Suma zejść: 275 m Szymek84 poleca trasę uprawiającym nordic walking z Sieradza

Rezerwat przyrody Morysin – tak nazywa się ten niezagospodarowany obszar położony między Jeziorem Wilanowskim, rzeką Wilanówką i Kanałem Sobieskiego. Od zachodu ograniczają go uprawne pole, pole golfowe i ulica Zygmunta Vogla. Przy dochodzącej do niej bocznej błotnistej i wyboistej drodze, zaraz za jeziorkiem, można zostawić samochód. I pieszo lub rowerem wybrać się na spotkanie z przyrodą. Nawet jeśli stan drogi wcale nie zachęca do spaceru. Dawne włości Potockich Do początku XIX wieku ten obszar lasu, z trzech stron ograniczony wodą, pełnił rolę zwierzyńca. Stanisław Kostka Potocki, właściciel Wilanowa, zlikwidował jednak ostoję zwierzyny i zagospodarował dzikie ostępy. Powstał tu park romantyczny, tak modny w tamtej epoce. Nazwał go Morysinem na cześć wnuka Maurycego (zdrobniale Morysia), a w 1811 roku zbudował pałacyk z rotundą wzorowaną na świątyni Westy w Tivoli. Można było do niej ponoć dopłynąć z wilanowskiego pałacu łódką. Teraz stoi daleko od wody. Ruiny tej ceglanej budowli znajdziemy głęboko w krzakach. W połowie stulecia na skraju parku wybudowano, także ceglaną neogotycką bramę, do której prowadziła wysadzana drzewami aleja, znajdująca się w osi pałacu. I brama (w ruinie) i aleja, zachowały się do dziś, obie zdewastowane mocno. Spod bramy, nad ścianą lasu, malowniczo prezentują się kominy elektrowni na Siekierkach. Neogotycki budynek bramy widać za polem golfowym nawet z ulicy Vogla.

Przyroda nie znosi braku gospodarza Po dawnym parku nie zostało wiele śladów. Tylko ogromne topole stoją, lub leżą wśród drobniejszych krzaków. Dzicz. Trudno poznać, że tu był park, gdyby nie pałacowa ruina. Las przecinają ścieżki, wydeptane przez wędkarzy i nielicznych spacerowiczów. Od upaństwowienia wilanowskich dóbr przyroda odbiera swoje. I nie ma znaczenia fakt, że 1973 r. park został wpisany do rejestru zabytków, a w 1996 roku utworzono tu rezerwat przyrody. Ochroną objęto już nie były park, lecz „fragment doliny Wisły z lasem łęgowym i olszowym”… Jest tu trochę śmieci, droga, po wiosennych deszczach nie zaprasza do spaceru. Nad jeziorem zdewastowana tablica ostrzegająca przed pożarem, dalej czerwona, państwowa, z napisem „rezerwat przyrody”. Model z czasu zakładania rezerwatu. Żadnej informacji, żadnego drogowskazu. Szkoda.

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Nordic walking - co to?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

Wideo Wystawa Paraolimpijska w Lidzbarku!