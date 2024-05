Trasy na rower do 68 km od Sieradza. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 11 - 12 maja?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Sieradza

Sympatyczna trasa ze Starachowic przez Iłżę, Piotrowe Pole do Ostrowca Św.. Na pewnym odcinku między Iłżą a Ostrowcem bardzo dużo piachu więc jedzie się dość ciężko, poza tym sama przyjemność z jazdy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wokół terenów wodonośnych

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,04 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podjazdów: 264 m

Suma zjazdów: 263 m

Jac.wos poleca trasę rowerzystom z Sieradza

Trasę rozpoczynamy przy przystani Zwierzynieckiej mając za plecami ulice Olszewskiego i most Zwierzyniecki. Do przystani wybudowanej w 1963r przybijają statki wycieczkowe. Jedziemy wzdłuż betonowego muru ZOO, mijając po prawej stronie nowoczesny jaz Szczytnicki z poduszką gumową napełnianą wodą, służący do regulacji wysokiego poziomu wody. Po 500m skręcamy w prawo na kładkę Zwierzyniecką, by przedostać się na drugi brzeg Odry. Kładka została zbudowana w 1976r na miejscu istniejącej do lat 60 XX wieku przeprawy promowej. Skręcamy w lewo. Jedąc ulicą Międzyrzecką po prawej stronie mijamy las Rakowiecki. Po dwu ostrych zakrętach, najpierw w lewo i zaraz w prawo ulica Międzyrzecka przechodzi w ulicę Opatowicką. Zaraz za drugim zakrętem po prawej stronie mijamy szerzej rozlewającą się w tym miejscu rzekę Oławę. Podążamy dalej mijając Nowy Dom. Za miejscowością jedziemy wzdłuż grobli Opatowickiej, która wraz z kanałem Opatowickim i kanałem Bocznym odgradza nas od wyspy Opatowickiej. Po prawej stronie rozciągają się pola uprawne z widocznymi zza drzew kominami elektrociepłowni w Siechnicach. Wyjeżdżając z Opatowic po prawej stronie można dostrzec masyw Ślęzy. Dojeżdżamy do Trestna zatrzymując się na początku miejscowości przy kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Naprzeciwko, za Odrą leży wieś Łany. Kościół został wybudowany w 1934r. Cała wieś bardzo ucierpiała w 1997r podczas powodzi. Tereny te znalazły się 2,5m pod wodą. W Trestnie skręcamy w prawo i wąską asfaltową drogą wśród pól podążamy do Mokrego Dworu. Przed miejscowością pokonujemy most na Oławie. Trzymając się głównej asfaltowej drogi pozostawiamy za sobą Mokry Dwór. Jadąc ulica Starodworską mijamy usytuowane z prawej strony miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. W okolicy znajduje się zakład utylizacji wody dostarczający wodę pitną dla mieszkańców Wrocławia. Mijając polder Oławka docieramy do osiedla Księże Wielkie. Z ulicy Księskiej skręcamy w lewo, by po kolejnych 200m odbić w prawo w ulicę Opolską. Poruszając się wzdłuż ulicy Opolskiej, Krakowskiej mijamy wjazd do parku Wschodniego. Po przejechaniu pod wiaduktem skręcamy przed zakładami Cussons w prawo w ulicę Wilczą. Droga brukowa prowadzi nas do ogródków działkowych. Przed rozpoczynającymi się po lewej stronie działkami odbijamy w lewo do wybudowanej w 1928r kładki Siedleckiej. Z kładki zjeżdżamy prosto do lasu Rakowieckiego. Trzymając się głównej drogi (na rozwidleniu w prawo) dojeżdżamy do ulicy Międzyrzeckiej. Las Rakowiecki zapewne wiele osób zaskoczy swoim urokiem. Zaledwie ok. 4km od rynku mamy miejsce praktycznie nieuczęszczane, w którym znajduje się wiele zniszczonych pozostałości po bunkrach i fortyfikacjach niemieckich. Są to głównie resztki stanowisk artylerii przeciwlotniczej z czasów II Wojny Światowej. W lesie napotkamy mnóstwo pokaźnych rozmiarów ślimaków winniczków. Skręcamy w lewo w ulicę Miedzyrzecką, następnie po kilometrze w prawo na kładkę Zwierzyniecką. Zjeżdżamy z kładki w lewo i po przejechaniu 550m wzdłuż ogrodzenia ZOO kończymy wycieczkę przy moście Zwierzynieckim.

Uwaga: poruszamy się wokół terenów wodonośnych i zbaczanie z głównych dróg, którymi wiedzie trasa, grozi mandatem. Trasę mogą spokojnie pokonać biegacze.

Nawiguj