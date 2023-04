To ci kozak! Miał w organizmie prawie 3,5 promila alkoholu i przyjechał po paliwo!

51-letni sieradzanin przyjechał zatankować samochód mając w organizmie prawie 3,5 promila alkoholu. Został ujęty dzięki interwencji pracownika stacji paliw. Dziękujemy za czujność i szybką reakcję! Pamiętajmy, że nietrzeźwi kierowcy są ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa na drogach.

- 20 kwietnia około godziny 21 na jedną ze stacji paliw w Sieradzu podjechał kierowca mercedesa i zatankował samochód - mówi asp. sztab Agnieszka Kulawiecka, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Polcji w Sieradzu. - Kiedy podszedł do kasy uregulować należność za paliwo kasjerka poczuła od niego silną woń alkoholu. Na stacji kupił również butelkę alkoholu. Kobieta zaalarmowała policję. Oczekując na przyjazd patrolu poprosiła innego klienta, aby uniemożliwił kierowcy mercedesa odjechanie ze stacji. Odebrał on pijanemu kierowcy kluczyki od samochodu. Za chwilę przyjechali policjanci, którzy przejęli dalsze czynności. Kierującym mercedesem okazał się 51-letni mieszkaniec Sieradza. Badanie alkomatem wskazało, że miał on w organizmie prawie 3,5 promila alkoholu. Mężczyzna odpowie teraz za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości za co grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. Sąd w takich przypadkach orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów i wysoką grzywnę.