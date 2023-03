To była petarda! Szkatuła Krasnala w Teatrze Miejskim. Popisy przedszkolaków! FOTO

Był to natomiast Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkoli "Szkatuła Krasnala. Na jury w składzie Małgorzata Jurkowska, Joanna Chachuła oraz Edyta Kulda największe wrażenie, w kategorii programy artystyczne, zrobiło przedstawienie "Co nam w duszy gra" Słonecznego Przedszkola nr 4 i to jemu przyznało pierwsze miejsce, które oznaczało jednocześnie nagrodę finansową w wysokości 1500 złotych.

Na miejscu drugim spektakl "Spotkanie bajek" wystawiony przez Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka, natomiast na trzecim "Od Sieradza do Krakowa" w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka.

W kategorii spektakle teatralne pierwsze miejsce przyznano Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi, które zauroczyło jury i widownię przedstawieniem "Brzydkie Kaczątko". Tu także była nagroda w wysokości 1500 złotych. Miejsce drugie przypadło Przedszkolu nr 15 im. Jana Brzechwy za przedstawienie "Wiosna w wiosce Smerfów", a trzecie Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy za "Czerwonego Kapturka".