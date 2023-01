Takiego morsowania w tym roku nie było. Porywisty wiatr, przenikliwe zimno i nowicjusz ZDJĘCIA

Jak zwykle dopisali mieszkańcy Sieradza, powiatu sieradzkiego, zduńskowolskiego oraz łaskiego. Jacek Mikołajczyk, sternik Sieradzkiego Klubu Morsa poinformował jednocześnie, że w dniach 10-12 lutego planowana jest wyprawa klubowiczów nad Bałtyk, a konkretnie do Władysławowa. - Do zakończenia morsowego sezonu mamy natomiast jeszcze dziewięć spotkań - mówi Jacek Mikołajczyk. - Liczymy, że będzie jeszcze okazja na kąpiel ze śniegiem. Póki co cieszmy się tym co jest.