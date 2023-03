Tak wyglądał Sieradz pod koniec XX wieku. Miasto bardzo się zmieniło? Część 4 ZDJĘCIA

Dziękujemy za udostępnienie unikalnych fotografii. Zachęcamy też do przesyłania archiwalnych zdjęć z regionu na adres: [email protected]

W latach 1977 - 1990 prezydentem Sieradza był Michał Kłos, który tak wspomina ten czas.

Pierwszym prezydentem miasta w czasach, kiedy było stolicą województwa sieradzkiego, był Józef Szubzda (1 sierpnia 1975 - 15 czerwca 1977). Po nim nastał czas Michała Kłos (15 czerwca 1977 - 19 czerwca 1990), następnie Janusza Marszałkowskiego (19 czerwca 1990 - 18 maja 1993), nieżyjącego już Romualda Kolińskiego (18 maja 1993 - 6 lipca 1994) i Krzysztofa Michalskiego (6 lipca 1994 - maj 2002).

Michał Kłos tak wspomina tamten czas:

- Zanim zostałem prezydentem Sieradza byłem dyrektorem Polmosu. Jakiż to wtedy był zakład! Zatrudnialiśmy 350 ludzi. Była leżakownia koncentratu, z którego robiono winiaki, 16 olbrzymich kadzi. I pewnie dłużej szefowałbym Polmosowi, gdyby nie Tadeusz Barczyk. Ten pierwszy wojewoda odrodzonego województwa sieradzkiego zaproponował mi funkcję prezydenta miasta. Początkowo nie chciałem się zgodzić, bo przecież dobrze było mi w Polmosie. Wtedy wojewoda wjechał na mój patriotyzm lokalny. Zgodziłem się, ale z zastrzeżeniem że tylko na pięć lat. Z tych pięciu wyszło potem 13. Zresztą po owych pięciu latach, kiedy to praktycznie wszystkiego się uczyłem, stałem się partnerem do rozmów dla wojewody, ministrów. Dlaczego po takim czasie? Bo nauczyłem się Sieradza, tego na powierzchni, ale i pod powierzchnią, czyli kanalizacji, całej infrastruktury. Z czasem Sieradz stał się moim życiem, obsesją. To był czas intensywnych przemian, entuzjazmu z powrotu województwa. W 1979 roku powiększyliśmy miasto, włączając Woźniki, Mękę, Zapustę, Monice. I tak z 22 tysięcy mieszkańców miasto stało się 45-tysięczne. Już nie byliśmy najmniejszą siedzibą województwa. To cieszyło! A zaczęło się od tego, że kiedyś spóźniłem się na naradę do Warszawy. Prowadzący naradę podniósł wzrok, popatrzył na mnie i mówi "ooo, czerwona latarnia dotarła". Tak mnie to ubodło, że myślę sobie, ja ci pokażę, Sieradz czerwoną latarnią nazywać. Po powrocie idę do wojewody i mówię o pomyśle poszerzenia granic miasta. A ten, że to mu się podoba. Zresztą Tadeusz Barczyk, spoczywający na cmentarzu w Szczecinie, uwielbiał Sieradz. Kto dziś pamięta, że na przykład nowy szpital powstał dzięki jego staraniom? W każdym razie miałem zgodę. Stworzyliśmy zespół mający na celu opracowanie nowych granic miasta. Zaczęliśmy konsultacje społeczne w okolicznych wioskach. Te konsultacje, choćby w Woźnikach czy Zapuście, to przydałyby się jeszcze dziś. Tam nie wszyscy czują związek z miastem. Ale udało się. Rada Ministrów powiedziała tak i Sieradz stał się większy. A kto dziś pamięta, że centrum miasta miało zostać przeniesione na Górkę Kłocką?