Tak wygląda zamknięty Dom Handlowy Warta od wewnątrz. Smutny widok ZDJĘCIA Dariusz Piekarczyk

Dom Handlowy Warta znajdujący się na placu Wojewódzkim w Sieradzu nieczynny. Obiekt należący od 1991 roku do "Społem" Powszechnej Spóldzielni Spożywców "Sieradzanka", a wcześniej do WPHW, będzie miał nowego właściciela. Weszliśmy do obiektu z aparatem fotograficznym. Pusto tu teraz, a jeszcze niedawno handlowiec tętnił życiem.