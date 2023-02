Jest w tym gronie sztandarowy klub gminy Jutrzenka Warta, która ma drużynę seniorów rywalizująca w grupie trzeciej Keeza Klasy Okręgowej, ale prowadzi także szkolenie piłkarskie z młodzieżą.

Wsparcie finansowe otrzymały także Uczniowski Klub Sportowy As Jakubice oraz Uczniowski Klub Sportowy 28 we Włyniu. Oba kluby mogą pochwalić się sukcesami nie tylko na arenie ogólnopolskiej, ale także europejskiej. Podopieczni trenera Pawła Pawełczyka stawali na podium prestiżowych zawodów w sumo oraz zapasach. Ponadto wsparcie otrzymały piłkarskie UKSUstków oraz LKSSocha. Spokojnie mogą także pracować w UKSJunior Warta, któremu szefuje Hubert Kamola. To klub stawiający na piłkę nożną, ale w kategoriach juniorskich.

- Na ile było nas stać, wspomogliśmy finansowo kluby sportowe z terenu gminy - mówi burmistrz Warty Krystian Krogulecki. - Z sympatią, jako samorząd, parzymy i doceniamy to co się tam dzieje. Dodam, że w gminie dbamy także o infrastrukturę sportową, czego dowodem jest stadion miejski w Warcie, na którym niedawno zainstalowaliśmy przecież sztuczne oświetlenie.