Straż Miejska w Sieradzu ma nowy samochód patrolowo-interwencyjny ZDJĘCIA

Pojazd został zakupiony z środków miejskich za blisko 160 tys. zł. Jest on siedmioosobowy w pełni przystosowany do służby patrolowo - interwencyjnej. Można nim przewozić nie tylko osoby, ale również bezdomne zwierzęta. Samochód jest niezbędny do działań związanych z ochroną ładu i porządku publicznego na terenie miasta Sieradza. Auto zostało oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sieradzka Straż Miejska w ubiegłym roku przeprowadziła 2 538 interwencji, spośród których znaczną ilość stanowiły interwencje na żądanie i wskazanie mieszkańców, co skutkuje to potrzebą częstego używania tego środka transportu.