Stara i nowa matura - komentuje Dr Sylwia Dęga-Frątczak

"Bale studniówkowe w okolicznych powiatach już za nami, a to oznacza, że nadszedł czas systematycznych powtórek do egzaminu maturalnego. Tegoroczne maturzystki i maturzyści, oto propozycja systematycznych powtórek do tzw. egzaminu dojrzałości z języka polskiego, który czeka Was już za trzy miesiące. Czas rozpocząć wspomniane powtórki, aby nie zostawić wszystkiego na kwiecień, bo przecież obok obowiązkowego egzaminu z języka ojczystego, macie jeszcze inne przedmioty. Kochani, z nauczycielami ze swoich szkół ciągle jeszcze realizujecie bieżące tematy, kończycie literaturę wojny i okupacji, omawiacie współczesność literacką, piszecie rozprawki, uczycie się na sprawdziany, „walczycie” o dobre oceny. Pewnie zastanawiacie się w tym miejscu: „Powtórki? Nie mam na to czasu. Jeśli zacznę powtórki, to kiedy przeczytam zapowiedzianą lekturę, albo nauczę się do testu z obecnie omawianej epoki?”. Jako wieloletni nauczyciel w klasach maturalnych i członek zespołów egzaminacyjnych, zachęcam Was do rozpoczęcia powtórek. Odkładanie nauki na później oznacza jedno – chaos, brak usystematyzowania wiadomości, pobieżność i braki. Od teraz do końca kwietnia, w formie kilkunastu artykułów, poprowadzę Was przez zagadnienia literackie, językowe i kulturowe. Rozpoczniemy wspólną pracę, by nie zaskoczyły Was zestawy maturalne, nie przytłoczył Was stres, wreszcie, byście nie byli przerażeni i wystraszeni, ale pewni swoich umiejętności. Mam nadzieję, że dzięki wspólnym zmaganiom, dzielnie pokonacie tzw. „starą maturę” (uczniowie klas czwartych techników po gimnazjach) i „nową maturę” (uczniowie liceów po szkole podstawowej). Zaczynajmy! Skupcie się, nie marnujcie czasu, nie leżcie do południa w łóżkach, bierzcie się do pracy. Pamiętajcie, że w tym roku czaka Was także egzamin ustny, ale i w tym obszarze spróbuję Wam pomóc. Wierzę, ze dacie radę.

Nie lubicie nazw epok, wielu z Was je ciągle miesza. Z jednej strony denerwuje Was chronologia, ale bez niej byście zupełnie pobłądzili. Zaczniemy od powtórek zagadnień dotyczących antyku i średniowiecza, dalej renesans (odrodzenie) i barok. W marcu – oświecenie i romantyzm. W kwietniu – Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne. I tyle powtórek, dotrzemy od bieżących zagadnień, których teraz musicie się uczyć systematycznie, bo nie będzie już na nie czasu. Niestety tak jest, bądźmy realistami… Nie będzie już czasu, dlatego jeśli teraz Państwo profesorowie proszą Was, byście nauczyli się, np. na temat Miłosza czy Szymborskiej, to macie to zrobić bez marudzenia i z ogromną dokładnością, bo uwierzcie, nie będzie już czasu na te zagadnienia na końcu kwietnia".