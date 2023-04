Stara i nowa matura - komentuje dr Sylwia Dęga-Frątczak (część 6)

- Część szósta przedmaturalnych spotkań – oświecenie. Trudno siąść do powtórek z tej epoki, bez

krótkiego wprowadzenia historycznego. Uogólniając, można powiedzieć, że młodzież nie lubi takich

odniesień, ale w przypadku oświecenia, zarys historyczny musi się pojawić. Ktoś może zapytać, w

jakim celu? Aby pokazać, że była to epoka rozbiorów Polski. Ten trudny czas w dziejach naszego

narodu ukazała również literatura polska. Pisarze, głównie Ignacy Krasicki, nie mogli mówić wprost o

utracie wolności, dlatego posłużyli się gatunkiem bajki. Warto zatrzymać się w tym miejscu właśnie

nad bajką, gdyż wybrane przykłady z tego gatunku opatrzone są tzw. gwiazdką i uznane za lekturę

obowiązkową na egzaminie dojrzałości. W gimnazjum czy szkole średniej, omawia się najczęściej

utwór pt. „Ptaszki w klatce”. To bardzo krótka bajka, która należy do rodzaju epigramatycznych. Poza

tym, jak na bajkę przystało, ma morał (pouczenie), a przywołując ją w całości – dotkniemy nawet

współczesności i sytuacji za naszą wschodnią granicą kraju:

„Czegoż płaczesz? staremu mówił czyżyk młody,

Masz teraz lepsze w klatce, niż w polu wygody;

Tyś w niej zrodzon, rzekł stary, przeto ci wybaczę;

Jam był wolny, dziś w klatce, i dla tego płaczę.”

Prosty w budowie i wymowie, czterowersowy utwór, w którym pod przykryciem dwóch ptaszków –

czyżyków, kryje się człowiek młody i stary. Obaj znajdują się w niewoli, w tytułowej klatce. Stary

bohater zna smak utraconej wolności i oficjalnie wyraża swoje przeżycia. To bajka o tematyce

patriotycznej, podobnie jak „Przyjaciele” (ale proszę nie mylić z bajką A. Mickiewicza o tym samym

tytule). Bohaterem tego utworu jest zajączek, który będąc napadniętym przez psy – zaczyna szukać

pomocy u tytułowych przyjaciół. Niestety, nie otrzymuje wsparcia od konia, wołu, kozła, owcy, ani

cielęcia. Morał – znów smutny i wymowny: „Gdy więc wszystkie sposoby ratunku upadły, wśród

serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły”. Obok bajek patriotycznych, występują jeszcze obyczajowe,

jak np. „Dewotka” i takie, które mają charakter uniwersalny, ale zawsze niosą jakieś pouczenie,

dydaktyzm piętnujący zło. Ważnym elementem w twórczości Krasickiego są też satyry. Tutaj warto

przypomnieć: „Do króla”, „Żonę modną”, „Pijaństwo” i „Świat zepsuty”. W każdej z wymienionych,

Ignacy Krasicki w rewelacyjny sposób zauważa, nazywa i krytykuje narodowe wady Polaków i

upadek wartości.

Nie można zapomnieć o słynnych poematach heroikomicznych biskupa Krasickiego:

„Monachomachia” i „Antymonachomachia” czy „Hymnie do miłości ojczyzny”, gdzie poeta ukazuje

nowy obraz patrioty, który nie tylko mówi o miłości do ojczyzny, ale działa. Jest zdolny dla swego

kraju żyć w nędzy, być w kajdanach, a nawet wypić truciznę.

W arkuszach na pisemnym egzaminie z języka polskiego mogliśmy spotkać już następujące

tematy (fragmenty tematów pochodzą z materiałów WSiP, Wyd. Szkolnego OMEGA czy oficjalnej

strony CKE dla piszących w Formule 2015 – tzw. „starej” maturze):

1. Określ istotę i funkcję parodii literackiej, porównując dwa utwory Ignacego Krasickiego („Hymn

do miłości ojczyzny” i fragment pieśni III „Monachomachii”)

2. Podobne czy różne? Porównaj obrazy szlachty zawarte w wierszu Wacława Potockiego „Zbytki

polskie” i satyrze Ignacego Krasickiego „Świat zepsuty”.

Drodzy Maturzyści, zagadnienia związane z epoką oświecenia nie są trudne. Warto je powtórzyć,

gdyż mogą zostać wykorzystane przy tematach maturalnych o patriotyzmie, utracie wolności, zepsuciu

świata, problemach społecznych, relacjach międzyludzkich, wadach i zaletach Polaków. Mam

nadzieję, że zachęciłam Was do powtórek, a że do majowych egzaminów już tak blisko, to do pracy,

Roday!