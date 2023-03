Stara i nowa matura - komentuje dr Sylwia Dęga-Frątczak (część 4)

- Dziś część czwarta powtórek do matury – renesans. Tematyka renesansu zwanego odrodzeniem nie jest trudna, głównie oparta na humanizmie (człowiek w centrum), a poza tym w szkołach podstawowych czy gimnazjalnych poznaliście wiele utworów Jana Kochanowskiego, słynne powiedzenie Mikołaja Reja: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” i fragmenty „Kazań sejmowych” ks. Piotra Skargi. Warto podkreślić, że słynny cykl „Trenów” Jana Kochanowskiego opatrzony jest tzw. gwiazdką – lekturą, którą każdy maturzysta nie tylko może, ale musi znać. Omawialiście je bardzo dokładnie, nawet recytowaliście wybrany tren. Pamiętajcie, że w dziele występuje podmiot, którym jest zbolały, cierpiący ojciec, ale i humanista przeżywający kryzys światopoglądowy. Mistrz Jan zmienił też założenia gatunkowe trenu, który w starożytności tworzony był na cześć zmarłego bohatera wojennego, dostojnika, a tu… dla małej, nikomu prócz rodziców nieznanej dziewczynki. Cały cykl można łatwo podzielić na pięć tematycznych cząstek: wyjawienie przyczyny bólu „Tren I”, wychwalenie zmarłej osoby (II-VIII), opłakiwanie (IX-XVI), napomnienie (XVII-XVIII) i wreszcie „Tren XIX albo Sen” jako pocieszenie (zwane konsolacją). Jeśli zapamięta się ten podział, to nawet w sytuacji stresowej, gdy już będziecie siedzieć nad arkuszem maturalnym lub przed członkami komisji egzaminacyjnej na części ustnej, nie dojdzie do popełnienia błędu rzeczowego. Jeszcze warto zapamiętać tak: gdy umiera ktoś bliski, to najpierw wyjawiamy właśnie przyczynę bólu, informujemy pozostałą rodzinę, że zmarł, następnie podkreślamy zasługi tej osoby, wychwalamy ją, w dalszej kolejności opłakujemy, próbujemy z tego odejścia wyciągnąć jakąś naukę dla nas, albo kogoś napomnieć/upomnieć, aż wreszcie „czas leczy rany” i przychodzi względne pocieszenie. Jan Kochanowski tworząc ów cykl wzorował się na znanej każdemu człowiekowi chwili rozstania na wieki z innym człowiekiem. Smutne, ale i piękne dzieło, które możecie wykorzystać w wielu tematach.