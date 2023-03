Stara i nowa matura - komentuje dr Sylwia Dęga-Frątczak (część 3)

- Dziś powtarzamy zagadnienia związane ze średniowieczem. Czy tak odległy okres literacki pojawia się na egzaminie maturalnym? Tak, wszystkie trzy fazy tej epoki – średniowiecze wczesne (na świecie od V wieku, w Polsce od 966 r. – od przyjęcia chrztu św.), dojrzałe (XIII – XIV wiek) i schyłkowe (XV wiek, gdy we Włoszech już trwa renesans, a w Polsce wielki triumf pod Grunwaldem). Śmiem twierdzić, że z jednej strony młodzież nie lubi tej epoki, a z drugiej strony, często przywołuje średniowieczne tytuły, tworząc na ich podstawie argumenty w swoich rozprawkach maturalnych. Zapytacie: dlaczego? Bo tematyka związana ze średniowieczem nie jest trudna, głównie oparta na teocentryzmie (Bóg w centrum), a poza tym we wcześniejszych szkołach poznaliście eposy rycerskie, legendy itp. utwory. Dziś chcę podkreślić jeden fakt, że to właśnie wśród średniowiecznych dzieł znajduje się pierwsza tzw. lektura z gwiazdką – „Bogurodzica”. To dla tzw. starej matury, w nowej edycji wspomniane dzieło może jedynie się przydać. Omawialiście je bardzo dokładnie, może nawet recytowaliście? Jest zabytkiem kultury, najstarszą polską pieśnią religijną, która pełniła nawet funkcję pieśni zagrzewającej do walki. Pamiętajcie, że w dziele występuje podmiot zbiorowy, który przy użyciu apostrofy – w pierwszej zwrotce zwraca się do Matki Boskiej, a później do Jezusa Chrystusa, by ze względu na Jana Chrzciciela spełnił prośby ludzi. Utwór może zostać wykorzystany w tematach dotyczących wizerunku/ obrazu matki w literaturze, albo przy temacie modlitwy, rozmowy z Bogiem. Poza „Bogurodzicą”, wizerunek Matki Bożej występuje jeszcze w jednym dziele – w „Lamencie świętokrzyskim”, albo inaczej „Posłuchajcie, bracia miła…”. Ten, jak na średniowiecze przystało, anonimowy tekst, ukazuje Matkę Bożą jako cierpiącą i bardzo ludzką kobietę. To właśnie zbolała matka jest podmiotem lirycznym, który zwraca się aż do czterech adresatów: ludzi, Jezusa, Anioła Gabriela i innych matek. Arcydzieło polskiej liryki średniowiecznej pełne jest archaizmów, ale bardzo emocjonalne i do wykorzystania przy rozprawce o relacjach matka-dziecko. Jak widać, sporo w literaturze omawianej epoki teocentryzmu, ale ważne są jeszcze tzw. trzy wzorce osobowe średniowiecza: asceta/ święty, rycerz i władca. Co do pierwszego wzorca, to warto przypomnieć sobie „Legendę o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka”. Rycerza i jego etos ukazują „Pieśni o Rolandzie”, „Dzieje Tristana i Izoldy”, a wspaniałego władcę „Kronika” Galla Anonima czy legendy o Rycerzach Okrągłego Stołu. Ze wspomnianymi wzorcami wiążą się jeszcze tzw. chanson de geste (pieśni o czynach), które opowiadały o idealnych rycerzach. Ważnym motywem średniowiecznym był również tzw. danse macabre (taniec śmierci), motyw umieszczony w utworach mówiących o równości wszystkich ludzi w obliczu śmierci.

Tyle teorii. A teraz praktyka.

W arkuszach na pisemnym egzaminie z języka polskiego możemy spotkać wszystkie trzy wzorce osobowe średniowiecza – od ascety, świętego, przez rycerza, aż po władcę.

Jakie już były tematy z powtarzanej epoki? Oto parę przykładów (fragmenty tematów pochodzą z materiałów WSiP, Wyd. Szkolnego OMEGA czy oficjalnej strony CKE dla piszących w Formule 2015 – tzw. „starej” maturze):

1. Matka Boska w polskiej liryce średniowiecznej. Dokonaj porównania wizerunków zawartych w „Bogurodzicy” i „Lamencie świętokrzyskim”.

2. Cierpiące matki. Porównaj ich wizerunki przedstawione w średniowiecznym wierszu „Posłuchajcie, bracia miła…” i fragmencie III części „Dziadów” A. Mickiewicza.

Jak widzicie, ostatni z podanych tematów łączy średniowiecze z romantyzmem, to temat z puli tzw. porównawczych, kontekstowych. Drodzy Maturzyści, zagadnienia związane z epoką średniowiecza nie są aż tak trudne, choć wymagają od Was chwili powtórzenia. Trzeba usiąść i przypomnieć sobie wspomniane wzorce osobowe i ich klasycznych przedstawicieli ze świętymi: Aleksym i Franciszkiem, rycerzy: Rolanda, Tristana, wreszcie króla Karola, Artura czy Marka. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do powtórek, bo zagadnienia z tego okresu literackiego mogą pojawić się na maturze. Sporo pracy przed Wami. Życzę osiągniecia celu – kończy się luty i dwie epoki już za nami. Działajcie!