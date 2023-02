Stara i nowa matura - komentuje dr Sylwia Dęga-Frątczak (część 2)

- Młodzież maturalna zastanawia się często, czy warto powtórzyć zagadnienia z antyku? Czy tak odległy okres literacki pojawia się na egzaminie maturalnym? Odpowiadam z pełną odpowiedzialnością – Tak, choć częściej wśród zagadnień na egzaminie ustnym. Proponuję Wam, tegoroczni Maturzyści, abyście odnaleźli swoje zeszyty przedmiotowe z pierwszej klasy szkoły średniej i starannie je przejrzeli. Wiem, że posiadacie, albo zastanawiacie się nad zakupem repetytoriów i vademeców z zadaniami maturalnym. Myślę, że warto zostawić/ zakupić sobie tylko jedno. Takie wydanie, które najbardziej do Was dociera, lubicie po nie sięgać, gdy uczycie się do sprawdzianów, testów. Złym nawykiem jest korzystanie z kilku, w pewnym momencie pogubicie się, zmęczycie, zniechęcicie, a przecież nie o to chodzi w czasie powtórek. Warto pomyśleć nad zaopatrzeniem się w taki materiał pomocniczy, który uzupełnia Wasz podręcznik i wydany został przez to samo wydawnictwo.