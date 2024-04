Sprawdź wyniki głosowania w wyborach 2024 do rady miasta i na prezydenta w Sieradzu

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4

Mamy już oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4 podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Jak głosowali mieszkańcy? Przedstawiamy oficjalne wyniki PKW.

Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 1

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SIERCHA Iwona Zofia: pozycja 1 : 11,49% (430 głosów) KWIATKOWSKI Patryk Maksymilian: pozycja 2 : 6,22% (233 głosów) TUMIELEWICZ Michał Tomasz: pozycja 3 : 1,04% (39 głosów) PIETRZAK Patryk Julian: pozycja 4 : 1,9% (71 głosów) ZIÓŁKOWSKA Zuzanna Marianna: pozycja 5 : 0,75% (28 głosów) BODZAK Danuta Wanda: pozycja 6 : 0,48% (18 głosów) CZARNOJAN Jarosław: pozycja 7 : 0,61% (23 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: SMUS Włodzimierz: pozycja 1 : 1,6% (60 głosów) PUŁAWSKA Justyna Beata: pozycja 2 : 1,82% (68 głosów) TOMCZYK Michał: pozycja 3 : 1,15% (43 głosów) DOMINIKOWSKI Albert Przemysław: pozycja 4 : 0,61% (23 głosów) LEWANDOWICZ-KOZIEŁ Agata Jadwiga: pozycja 5 : 0,32% (12 głosów) BŁASZCZYK Anna Maria: pozycja 6 : 1,04% (39 głosów) WIECZOREK Przemysław Karol: pozycja 7 : 2,78% (104 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: PABICH Michał Marian: pozycja 1 : 17,39% (651 głosów) OWCZAREK Mirosław: pozycja 2 : 4,01% (150 głosów) KOWALCZYK Anna Maria: pozycja 3 : 1,87% (70 głosów) FELISIAK Bartłomiej: pozycja 4 : 0,93% (35 głosów) OLEJNIK Mariola: pozycja 5 : 1,44% (54 głosów) WOLNIEWICZ Iza Anna: pozycja 6 : 3,95% (148 głosów) URBANIAK Remigiusz: pozycja 7 : 1,34% (50 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO: NOWAK Bogdan Władysław: pozycja 1 : 0,91% (34 głosów) UTECHT Bożena Teresa: pozycja 2 : 0,37% (14 głosów) WŁODARCZYK Malwina: pozycja 3 : 0,32% (12 głosów) TYLIŃSKA Patrycja: pozycja 4 : 0,24% (9 głosów) MARCZAK Artur Piotr: pozycja 5 : 0,16% (6 głosów) JAKUBOWSKI Piotr Erazm: pozycja 6 : 0,16% (6 głosów) OWCZAREK Łukasz Michał: pozycja 7 : 1,12% (42 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNE MIASTO SIERADZ: OWCZAREK Mirosław Antoni: pozycja 1 : 8,97% (336 głosów) KOSATKA Stanisław Henryk: pozycja 2 : 7,18% (269 głosów) KOBIERSKI Marcin Tomasz: pozycja 3 : 6,44% (241 głosów) KUŚMIERCZAK-SKOTNICKA Dorota Agnieszka: pozycja 4 : 1,87% (70 głosów) PIEKARCZYK Bartłomiej: pozycja 5 : 4,14% (155 głosów) CHOLEWIŃSKA Aneta Monika: pozycja 6 : 1,68% (63 głosów) DELIDA Małgorzata: pozycja 7 : 3,69% (138 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 2

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: DĘGA-FRĄTCZAK Sylwia Bogumiła: pozycja 1 : 13,66% (479 głosów) MIŚKIEWICZ Zbigniew Stanisław: pozycja 2 : 8,75% (307 głosów) ANDRYSZCZAK Grzegorz Jerzy: pozycja 3 : 1,48% (52 głosów) BORKOWSKA Katarzyna Monika: pozycja 4 : 1,23% (43 głosów) GONERSKI Robert Albert: pozycja 5 : 0,48% (17 głosów) GARŁOWSKA Krystyna: pozycja 6 : 0,37% (13 głosów) PIEKARCZYK Wojciech Adam: pozycja 7 : 1,37% (48 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: TERKA Michał Waldemar: pozycja 1 : 4,51% (158 głosów) WITKOWSKI Eugeniusz Marian: pozycja 2 : 1,03% (36 głosów) SZUSTAK Sara Karolina: pozycja 3 : 4,73% (166 głosów) TOKAREK Patrycja: pozycja 4 : 0,86% (30 głosów) CZYŻAK Anna Aleksandra: pozycja 5 : 1,11% (39 głosów) LASOTA Sławomir Andrzej: pozycja 6 : 1,34% (47 głosów) ŚWIĘTOSŁAWSKI Waldemar: pozycja 7 : 3,02% (106 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: KIEŁBASA Witold Zdzisław: pozycja 1 : 16,11% (565 głosów) KRASIŃSKI Zbigniew Stanisław: pozycja 2 : 2,79% (98 głosów) ELEROWSKA Joanna Iwona: pozycja 3 : 4,62% (162 głosów) STĘPIŃSKA Anna Mirosława: pozycja 4 : 1,88% (66 głosów) KRÓLIKOWSKI Marcin Stanisław: pozycja 5 : 2,45% (86 głosów) SZKUDLAREK-MARTYNÓW Monika: pozycja 6 : 0,91% (32 głosów) SROCZYŃSKI Andrzej: pozycja 7 : 3,28% (115 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO: WŁODARCZYK Jolanta: pozycja 1 : 1% (35 głosów) GÓRSKA Wiesława Ewa: pozycja 2 : 0,37% (13 głosów) RAŹNIEWSKA Marta Dorota: pozycja 3 : 0,71% (25 głosów) NOWAK Bartosz Piotr: pozycja 4 : 0,23% (8 głosów) GRABIA Jarosław: pozycja 5 : 0,34% (12 głosów) JABŁOŃSKI Łukasz Michał: pozycja 6 : 0,31% (11 głosów) CZARNECKI Zbigniew: pozycja 7 : 0,4% (14 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNE MIASTO SIERADZ: GÓRA Mariusz: pozycja 1 : 7,53% (264 głosów) REL Renata Anna: pozycja 2 : 4,42% (155 głosów) KULAWIAK Krzysztof Paweł: pozycja 3 : 3,82% (134 głosów) BUDZISZEWSKI Tomasz Jacek: pozycja 4 : 1,54% (54 głosów) JERKA-MIKOŁAJCZYK Joanna Aleksandra: pozycja 5 : 3,34% (117 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 3

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: SŁUPIŃSKA Magdalena Sylwia: pozycja 1 : 16,25% (638 głosów) KĘDZIERSKI Karol: pozycja 2 : 5,09% (200 głosów) BARTCZAK Dawid Mateusz: pozycja 3 : 0,84% (33 głosów) MIKOŁAJCZYK Ireneusz: pozycja 4 : 0,97% (38 głosów) CHUDZICKA Żaneta Maria: pozycja 5 : 0,38% (15 głosów) BARAŃSKA Halina: pozycja 6 : 0,41% (16 głosów) KRAKOWSKA Urszula Monika: pozycja 7 : 1,4% (55 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: ROZMARYNOWSKI Jakub: pozycja 1 : 10,29% (404 głosów) WESTFAL-BUCHWALD Monika Stanisława: pozycja 2 : 1,81% (71 głosów) FENGLER Janusz Paweł: pozycja 3 : 2,22% (87 głosów) SZCZEPANIAK-ZDUNEK Anna Małgorzata: pozycja 4 : 2,7% (106 głosów) WANDACHOWICZ Daniel Radosław: pozycja 5 : 0,97% (38 głosów) STASIAK Sylwia Angelika: pozycja 6 : 0,79% (31 głosów) PIĘTKA Tomasz Cezar: pozycja 7 : 1,91% (75 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: GÓRAJ Juliusz Józef: pozycja 1 : 17,01% (668 głosów) KRUGLAK Damian: pozycja 2 : 5,17% (203 głosów) ULAS Magdalena Ewa: pozycja 3 : 5,43% (213 głosów) KLIMCZAK Sylwia Anna: pozycja 4 : 1,27% (50 głosów) PĘDZIK Barbara: pozycja 5 : 1,86% (73 głosów) KUBIAK Małgorzata Bibianna: pozycja 6 : 0,48% (19 głosów) SAŁACKI Filip: pozycja 7 : 3,87% (152 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO: GRZELAK Urszula: pozycja 1 : 1,66% (65 głosów) MATUSIAK Marek Stanisław: pozycja 2 : 0,23% (9 głosów) KOPACKA Elżbieta: pozycja 3 : 0,43% (17 głosów) PIASTA Sławomir: pozycja 4 : 1,12% (44 głosów) JABŁOŃSKI Jerzy Tomasz: pozycja 5 : 0,23% (9 głosów) ROGOWSKI Waldemar: pozycja 6 : 0,08% (3 głosów) SZYDŁOWSKA Joanna Edyta: pozycja 7 : 0,94% (37 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNE MIASTO SIERADZ: CHLEBICZ Krzysztof: pozycja 1 : 4,61% (181 głosów) KRUPCZYŃSKA Małgorzata Anna: pozycja 2 : 0,87% (34 głosów) MUSZYŃSKI Stanisław Witold: pozycja 3 : 2,47% (97 głosów) KURPISZ Karolina: pozycja 4 : 3,34% (131 głosów) MILCZAREK Małgorzata Anna: pozycja 5 : 0,74% (29 głosów) STUDNICKI Zachariasz Kacper: pozycja 6 : 2,17% (85 głosów)



Wyniki głosowania do rady miasta z okręgu nr 4

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: CZAPNIK Andrzej: pozycja 1 : 11,73% (575 głosów) JOCZ Tomasz: pozycja 2 : 3,77% (185 głosów) MAJ-KAŁDOŃSKA Anita Agata: pozycja 3 : 1,18% (58 głosów) PAWLIK Tomasz: pozycja 4 : 1,08% (53 głosów) NASTAROWICZ Zbigniew Grzegorz: pozycja 5 : 1,67% (82 głosów) MIKOŁAJCZYK Zdzisława Krystyna: pozycja 6 : 0,9% (44 głosów) ŚWINIARSKA Paulina Katarzyna: pozycja 7 : 1,81% (89 głosów) CIACH Adam Jan: pozycja 8 : 1,02% (50 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: JACYSZYN Beata Teresa: pozycja 1 : 4,3% (211 głosów) SZCZEŚNIAK Jacek: pozycja 2 : 2,9% (142 głosów) PRZYBYLSKA Romana: pozycja 3 : 0,92% (45 głosów) SZYMCZAK Oskar Marcin: pozycja 4 : 1,06% (52 głosów) KAMIŃSKA-CHRUŚCICKA Małgorzata Stanisława: pozycja 5 : 0,47% (23 głosów) DOBRZYŃSKI Zbigniew Marian: pozycja 6 : 0,49% (24 głosów) BARTOSIEWICZ Michał Mateusz: pozycja 7 : 0,82% (40 głosów) WITKOWSKI Robert: pozycja 8 : 0,94% (46 głosów)

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: WALCZAK Jacek: pozycja 1 : 20,86% (1 023 głosów) PIPIA Piotr Grzegorz: pozycja 2 : 7,54% (370 głosów) KURAN Zuzanna: pozycja 3 : 2,28% (112 głosów) CIEPŁUCH Łukasz Adam: pozycja 4 : 1,45% (71 głosów) GARBAT Wiesława Mariola: pozycja 5 : 2,61% (128 głosów) KOWALCZYK Piotr Marcin: pozycja 6 : 0,29% (14 głosów) KRAWCZYK Barbara Elżbieta: pozycja 7 : 0,8% (39 głosów) PAWŁOWSKI Krzysztof: pozycja 8 : 3,71% (182 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEPSZE JUTRO: SUCHERSKI Paweł Witold: pozycja 1 : 2,49% (122 głosów) STĘPIEŃ Andrzej Wojciech: pozycja 2 : 0,45% (22 głosów) SURÓWKA Paweł Sławomir: pozycja 3 : 0,2% (10 głosów) GOGULSKI Michał: pozycja 4 : 0,06% (3 głosów) JUSZCZAK Julia Kamila: pozycja 5 : 0,14% (7 głosów) MAJEWSKA Zofia: pozycja 6 : 0,31% (15 głosów) MARSZAŁKOWSKI Janusz Jerzy: pozycja 7 : 0,12% (6 głosów) ŚWISTEK Katarzyna Grażyna: pozycja 8 : 0,35% (17 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SOLIDARNE MIASTO SIERADZ: OSIEWAŁA Paweł: pozycja 1 : 12,77% (626 głosów) KAMOLA Marzanna: pozycja 2 : 3,18% (156 głosów) WOŹNIAK Mariusz Mateusz: pozycja 3 : 1,31% (64 głosów) KOŁODZIEJ Agnieszka: pozycja 4 : 1,1% (54 głosów) KUŚMIEREK Mariola: pozycja 5 : 0,86% (42 głosów) LATUS Jacek Zdzisław: pozycja 6 : 1,14% (56 głosów) KURZAWSKA Renata: pozycja 7 : 0,94% (46 głosów)



Niebawem otrzymamy oficjalne wyniki PKW na prezydenta w Sieradzu

Czekamy na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Gdy zostaną ogłoszone, to u nas dowiesz się, jak głosowali mieszkańcy w wyborach samorządowych 2024 na prezydenta w Sieradzu

Kto może kandydować na prezydenta w wyborach samorządowych?

Na prezydenta może kandydować obywatel Polski, który ma prawo wybierania w tych wyborach oraz który najpóźniej w dniu głosowania ma ukończony 25. rok życia. Ponadto warto wiedzieć, że taka osoba nie ma obowiązku stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje

Jak wyglądają wybory na prezydenta?

Aby wygrać wybory, kandydat musi zebrać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli tak się nie stanie, to organizuje się drugą turę wyborów. Dzieje się to czternastego dnia po pierwszym głosowaniu.

Druga tura przebiega w ten sposób, że głos oddaje się na jednego z dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zebrali największą liczbę głosów. Może jednak wystąpić okoliczność, że więcej niż dwóch kandydatów zdobędzie liczbę głosów uprawniających do kandydowania w drugiej turze. W tego typu sytuacji o dopuszczeniu kandydata do wyborów w drugiej turze rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większe poparcie. Natomiast jeśli liczba tych obwodów byłaby wciąż równa, to o podjęciu decyzji rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą.

W drugiej turze wyborów wygrywa kandydat, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów. Tutaj też może wystąpić sytuacja, że kandydaci zbiorą taką samą ilość głosów. W tym wypadku wygranym zostaje ta osoba, która otrzymała więcej głosów w większej liczbie obwodów głosowania niż drugi kandydat.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.