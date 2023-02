Spotkanie z Mariuszem Szczygłem w PBP w Sieradzu, czyli Czechy w roli głównej

Mariusz Szczygieł w MBP w Sieradzu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu zaprasza na spotkanie z reporterem i pisarzem Mariuszem Szczygłem . Spotkanie zaplanowano na poniedziałek, 27 marca, początek o godz. 18. Autor przedstawi prezentację o Czechach: „Kultura czeska, moja laska nebeska". Podczas wieczoru będzie można, między innymi, usłyszeć dlaczego św. Wacław jedzie na zdechłym koniu, dlaczego w hymnie czeskim się nie maszeruje, tylko leży, jak przebiega konkurs na Czecha najbardziej podobnego do Jezusa, dlaczego piwo wstrzymuje rewolucje i czy laska zawsze musi być nebeska?

Organizator przedstawia

„Kultura czeska, moja laska nebeska" to prezentacja dotycząca zaskakujących dla Polaków zjawisk w kulturze czeskiej. Mariusz Szczygieł - autor kilku książek o Czechach przedstawia pomniki, okładki czasopism, plakaty filmowe, domy, przedmioty, fotografie obyczajowe. Słowem - wszystko to, co składa się na kulturę wyższą i popularną w Czechach. Przybliża widzom źródła tej kultury, a szczególnie jej celebrację śmiechu. Całość, ozdobiona będzie anegdotami, opowieściami o reporterskich przygodach autora w tym kraju.